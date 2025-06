video suggerito

Furto in casa di Massimo Ferrero. Cosa hanno rubato i ladri: Hermes, gioielli e la maglia di Totti Le parole dell'imprenditore ed ex patron della Sampdoria dopo il furto nella sua casa di Roma a due passi da Piazza di Spagna.

A cura di Redazione Roma

Una banda di ladri, ancora da individuare, ha svaligiato la casa di Massimo Ferrero a in pieno centro a Roma. Il furto in via Gregoriana, a due passi da Trinità dei Monti e piazza di Spagna. L'imprenditore, ed ex patron della Sampdoria, si è trovato così l'appartamento a soqquadro, mentre i malviventi si sono allontanati indisturbati con un ricco bottino di gioielli, borse di marca e cimeli. Il valore sarebbe di oltre 300.000 euro.

Contattato dal Corriere della Sera, ha fatto l'elenco di alcune delle cose che i ladri hanno portato via, ma anche quello che hanno lasciato. Molti beni preziosi, ma anche "molti ricordi". "Scarpe, borse di Hermes di mia moglie, la maglia della Roma che Francesco Totti aveva regalato a mio figlio, quelle della Sampdoria", sono stati denunciati come oggetto di refurtiva, ma i ladri "non hanno toccato i quadri, ad esempio, segno che non capivano quello che rubavano".

Probabilmente la banda non sapeva esattamente cosa cercare, ma hanno aspettato che uscisse di casa per il pranzo per entrare in azione. Ferrero spiega cosa hanno ripreso le telecamere di sicurezza, immediatamente acquisite dalle forze dell'ordine. "Erano tre donne, una incinta, e un uomo che ha scavalcato ed è entrato dentro. Si vede uno che sale le scale e scavalca mentre le complici controllano che non arrivi nessuno", racconta l'imprenditore di origine testaccina.

Ferrero si lamenta poi della sicurezza in città ("dove erano gli agenti? a controllare i seggi", si chiede), e racconta la telefonata con il 112: "Rimango perplesso dal suo funzionamento: per dare l’allarme e far intervenire una pattuglia ho dovuto attendere una decina di minuti per raccontare la stessa cosa a due operatori. Alla fine ho dovuto chiamare di persona direttamente la Questura. Mi conoscono, ho girato dei film. Ma un cittadino qualsiasi, come fa?".