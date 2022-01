Furto da mezzo milione di euro durante il trasloco: tra i quadri rubati anche un Guttuso Una coppia è stata derubata di tutti i suoi averi durante un trasloco: il valore della merce rubata è di almeno mezzo milione di euro. Fra i quadri trafugati, anche un Guttuso.

A cura di Beatrice Tominic

Autoritratto di Guttuso. Foto da Facebook

La scorsa settimana una coppia è stata derubata di tutti i suoi averi durante un trasloco da via Borgatti in zona Fleming a una decina di minuti da Ponte Milvio. I due, un uomo di ottanta anni top manager della finanza e sua moglie di 76 anni, che da anni vivono fra le città di Torino e Roma, erano intenzionati a spostarsi stabilmente in un appartamento più piccolo, in zona San Pietro, per stare più vicini alla loro figlia, ma hanno appreso che tutti i loro beni sono stati rubati durante il trasloco: ricordi di famiglia, ma soprattutto oggetti rari e di lusso.

Fra la merce rubata, infatti, c'è la collezione di 90 quadri, molti dei quali con le firme di Cagli, Enotrio, Vespignani e Ziveri e tre Guttuso, e quella di borse di coccodrillo, Gucci ed Hermes raccolte dalle donne della famiglia per tre generazioni. Non solo: sono stati rubati anche i mobili di antiquariato, i servizi di argenteria, posateria e i set di cristalleria e bicchieri Baccarat, oltre a pellicce, libri e altri vestiti.

Il furto nella notte durante il trasloco

Dopo la giornata di martedì 12 gennaio, la data in cui è stato organizzato il trasloco, l'addetto al trasporto degli oggetti e dei mobili della coppia ha parcheggiato il camion carico sotto casa sua, in via di Val Cannuta, in zona Boccea, in attesa dello scarico che sarebbe avvenuto il giorno dopo nella casa nuova. Oltre alla sua automobile parcheggiata dietro a mo' di ostacolo, ha azionato il sistema di antifurto satellitare del camion del trasloco, ma ciò non ha impedito il furto. Come si legge ne Il Messaggero, una banda formata probabilmente da professionisti, nel corso della notte è riuscita a spostare l'automobile, disinnescare l'allarme e rubato il camion con tutti gli averi della coppia che, una volta appreso dell'accaduto, ha sporto denuncia al commissariato Aurelio: si stima che il valore del solo contenuto raggiunga almeno il mezzo milione di euro.