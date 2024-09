video suggerito

Furgone usato come ariete, colpo nella notte al supermercato: smurata cassaforte, ladri in fuga Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il furgone con ancora il motore acceso dentro al supermercato. I ladri sono fuggiti a bordo di un'altra auto.

A cura di Natascia Grbic

Colpo nella notte al supermercato Gecop ad Arce, lungo la via Casilina. Un gruppo di banditi arrivati a bordo di un furgone ha sfondato l'ingresso, le porte a vetri e smurato la cassaforte con gli incassi della giornata. Un blitz durato pochissimi minuti, dopo il quale la banda è riuscita a dileguarsi, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri con diverse pattuglie, che si sono immediatamente messe al lavoro per trovare i ladri. Di loro però, nessuna traccia. Hanno lasciato lì il furgone (rubato) con il motore ancora acceso, e sono fuggiti a bordo di un'auto arrivata insieme al mezzo usato per sfondare l'ingresso.

L'episodio è avvenuto nella notte. Si tratta di un colpo simile a quello avvenuto pochi giorni fa ad Anagni, durante il quale sono state usate le stesse modalità. Anche in quel caso i ladri hanno usato un furgone per sfondare l'ingresso e prendere la cassaforte, per poi fuggire. Non è escluso che si tratti della stessa banda, che sta colpendo diversi esercizi commerciali nel Frusinate.

Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso. Gli accertamenti stanno riguardando anche il modo in cui è stata smurata la cassaforte: i ladri ci hanno messo pochissimi minuti a prelevarla, cosa che non era affatto semplice. È inoltre probabile che abbiano studiato bene il supermercato dato che sono stati dentro pochissimi minuti e sapevano bene dove andare a colpire. L'allarme è scattato alle 2 di notte grazie all'impianto collegato con la sala operativa di San Giorgio a Liri dell'istituto di vigilanza T&R Security Service che ha avvertito subito le forze dell'ordine. I carabinieri sono arrivati subito sul posto ma non hanno trovato nessuno, solo il furgone con il motore ancora acceso dentro l'ingresso del supermercato.