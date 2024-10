video suggerito

Furgone si ribalta in via Boccea, strada bloccata verso il centro: “Ci muoviamo tutti solo a piedi” Furgone si ribalta lungo via Boccea in direzione del centro di Roma: code nel quadrante nord ovest della capitale, intervento dei vigili in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il furgone ribalto lungo via Boccea.

Incidente nella mattina di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, a Roma e nel Lazio, lungo la via Boccea in direzione centro dove un furgone si è ribaltato. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'università telematica Niccolò Cusano, fra i quartieri di Torrevecchia e Montespaccato e quello di Casalotti, davanti al benzinaio e ad un'officina. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato il furgone bianco a ribaltarsi.

A segnalare il sinistro un lettore di Fanpage.it che ha visto il furgone posato su un fianco nella corsia opposta alla sua che occupava quasi l'intera corsia. Mentre stava percorrendo il tratto di strada interessato ha notato la presenza di alcuni uomini sul furgone, che stavano provando ad aiutare il conducente ad uscire dall'automobile.

L'intervento dei soccorsi

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, dopo le ore 9, lungo la via Boccea, all'altezza di via Gaetano Mazzoni in direzione del centro. Si sono immediatamente formate delle code di automobili. L'allarme è scattato immediatamente.

Lungo la strada, che già normalmente presenta lunghe code all'ora di punta, si è creato ulteriore traffico. Il furgone bianco, dopo essersi ribaltato, è rimasto poggiato su un fianco e ha occupato l'intera corsia. Nel frattempo, dopo la segnalazione sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per svolgere i rilievi del sinistro e gestire la viabilità, già congestionata.

Il traffico lungo via Boccea e gli autobus ferm

Il traffico, già intenso lungo quel tratto di strada, appare ulteriormente congestionato per permettere l'arrivo e l'intervento dei soccorsi. Sul posto si trovano adesso le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Rallentamenti per le linee autobus Atac e Tpl che percorrono la zona: 91, 146, 904, 905 e 993. "Se dovete raggiungere il centro sappiate che è tutto bloccato – avvertono nei gruppi di quartiere – Ci stiamo muovendo tutti a piedi".

Il traffico lungo via Boccea. Alle spalle del furgone ribaltato gli autobus fermi in attesa del passaggio.