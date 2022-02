Funerali Monica Vitti, l’omaggio di Veltroni: “Rappresentava l’ironia e la malinconia dei romani” L’ex sindaco di Roma, Walter Veltroni, ai funerali di Monica Vitti: “Monica amava Roma che l’ha molto riamata. Rappresentava l’ironia, ma anche la malinconia dei romani”.

A cura di Enrico Tata

L'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni, ha rivolto un saluto alla grande Monica Vitti nel corso dei funerali dell'attrice romana che si sono tenuti nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. "Ho accettato di parlare perché me lo ha chiesto Roberto (Russo, il marito di Monica Vitti ndr)", ha detto l'ex primo cittadino. "Tutti dobbiamo rispetto a questo uomo generoso che ha avuto il privilegio di vivere con una donna speciale come Monica, con una prova di amore e di rispetto che testimonia due grandezze in una sola casa proteggendola e accompagnandola per i gradini più scoscesi, non lasciandola mai sola, consentendole di interagire con la realtà e le persone fino all'ultimo, Roberto e chi le è stato quotidianamente accanto, ha fatto vivere a Monica ogni giorno della sua vita. In fondo tenendo riservati il suo corpo e la sua malattia ciò che sappiamo di Monica si è cristallizzato nel tempo e nel fare questo non facciamo che adempiere esattamente alla volontà di una donna che ha voluto affrontare la durezza della vita così come ha fatto con la dolcezza di essa.

Monica, ha ricordato Veltroni, "era dolce e spiritosa, sapeva utilizzare in ogni modo i suoi infiniti talenti. Non era aristocratica, non aveva la pretesa di insegnare come si sta al mondo, era colta e popolare, due parole che sapeva tenere insieme. Monica amava Roma che l'ha molto riamata. Rappresentava l'ironia, ma anche la malinconia dei romani. Prima di Monica, le donne per far ridere dovevano giocare sulle proprie imperfezioni. Poi è arrivata lei e tutto è cambiato. Con i suoi occhi allegri, i suoi capelli arruffati, la sua voce inconfondibile. Monica oggi un paese intero e non solo ti saluta e ti dice che dopo i 20 anni di silenzio discreto che hai scelto, ti vuole più bene di prima. Non ci sei stata, ma c'eri e ci sei".