Fuga di gas all’Eur: evacuati due palazzi, chiusa via di Vigna Murata Due palazzi sono stati evacuati e via di Vigna Murata è stata chiusa temporaneamente per una fuga di gas in strada nel pomeriggio di oggi in zona Eur a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di varie segnalazioni di forte odore e hanno lavorato per riparare la rottura alla tubatura.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine dei vigili del fuoco

Una fuga di gas in via di Vigna Murata in zona Eur a Roma ha richiesto l'evacuazione in via precauzionale di due palazzi e la chiusura della strada al traffico. La perdita si è registrata nel primo pomeriggio ed è avvenuta su strada. A provocarla la rottura di una tubatura di metano di medica pressione. Sono state diverse le chiamate arrivate al Numero unico delle Emergenze 112 da parte di passanti e residenti, che segnalavano un forte odore di gas in strada. Arrivata la richiesta d'intervento sul posto la Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra 11A del distaccamento Eur, insieme al CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), che sono al lavoroi dalle ore 15 all'altezza del civico 60, con il funzionario e il capo turno provinciale.

Evacuati due palazzi, chiusa via di Vigna Murata

I pompieri per precauzione hanno chiesto ai residenti di due palazzi di uscire dalle loro abitazioni e hanno atteso in strada fino a quando le condizioni di sicurezza non sono state ripristinate, poi fatti rientrare. Disagi alla circolazione per la chiusura di via di Vigna Murata al traffico dei veicoli e dei pedoni, per evitare potenziali situazioni di pericolo e consentire agli operatori lo svolgimento dei lavori e la riparazione del guasto.