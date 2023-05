Frosinone, incidente frontale sulla Sora-Cassino: due feriti gravi soccorsi con eliambulanza Terribile incidente frontale sulla superstrada Sora-Cassino, ad Atina: due persone sono rimaste gravemente e sono state soccorse con l’eliambulanza in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

È successo poche ore fa, nella mattina di sabato 20 maggio 2023: all'interno del comune di Atina, in provincia di Frosinone, si è verificato un incidente stradale fra due automobili. Come riportano le testate locali, il sinistro è avvenuto lungo la superstrada Sora-Cassino, in direzione della città Volsca. Due automobili, secondo le prime informazioni una Fiat Tipo e una Jaguar, si sono scontrate frontalmente a poca distanza dall'area di servizio.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e in breve tempo hanno raggiunto il luogo dello schianto: richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza.

L'arrivo dei soccorsi

Sono due i feriti gravi a seguito dell'incidente sulla superstrada che collega Sora a Cassino di questa mattina. Sul posto, per soccorrerli, in breve tempo sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cui le persone ferite. Si tratterebbe di due persone che hanno riportato nel violento impatto alcune lesioni gravi, per le quali i medici e gli infermieri hanno valutato un codice rosso ed è stato richiesto l'intervento di un elisoccorso. L'eliambulanza, però, è riuscita ad atterrare a poca distanza dal sinistro con difficoltà a causa del forte vento che sta interessando la zona.

Incidente sulla Sora-Cassino: strada chiusa

Oltre al personale sanitario, sul posto sono immediatamente arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale che stanno effettuando i rilievi sull'incidente per cercare di chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada coinvolto: nella porzione interessata, la strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di intervenire.