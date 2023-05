Frecce Tricolori oggi a Roma: a che ora e dove vederle venerdì 26 maggio 2023 In occasione della Coppa delle Nazioni a piazza di Siena, competizione internazionale di equitazione, per oggi pomeriggio, 26 maggio 2023, è stato organizzato il sorvolo delle frecce tricolore a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nuovo appuntamento con il sorvolo delle frecce tricolori sulla capitale: oggi, nella giornata di venerdì 26 maggio 2023, è prevista una nuova esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" dell'Aeronautica Militare. L'omaggio si inserisce nel fitto programma di sorvoli ed esibizioni delle frecce tricolori del 2023 in occasione di piazza di Siena, il torneo equestre ospitato a Roma. Come ha comunicato la Federazione Italiana Sport Equestri, le gare internazionali si svolgono dal 24 al 28 maggio 2023, durante il novantesimo CSIO, Concours Saut International Officiel, cioè il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma. La competizione è ospitata nel cuore della capitale, a piazza di Siena, all'interno di uno dei polmoni verdi della città, nella splendida cornice di Villa Borghese.

A che ora le Frecce Tricolori sorvolano Roma venerdì 26 maggio

Il programma per la rassegna sportiva sono iniziate già due giorni fa, ma continuano anche oggi. In particolare, è previsto un sorvolo da parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" per omaggiare la rassegna sportiva durante la Coppa delle Nazioni. Come si legge nel programma dell'evento, la Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo, che si svolge in piazza di Siena, è composta da due manches con percorsi di massima altezza. La prima inizia alle 14.30, la seconda, alla quale potranno partecipare soltanto i migliori otto team rispetto alle dieci che hanno disputato la prima, inizia alle 16.30.

L'orario preciso in cui è previsto il passaggio delle frecce tricolore, però, non è specificato: visto il legame con la competizione, sicuramente avverrà fra il primo pomeriggio e la conclusione delle gare. O, ancora, forse fra un match e l'altro.

Dove vedere le frecce tricolori a Roma per le gara di equitazione

L'omaggio delle frecce tricolore alla rassegna sportiva ospitata nel cuore di Villa Borghese sarà sicuramente visibile dall'interno del parco: attenzione, però, a scegliere una zona più rada, con pochi rami che rischiano di coprire la visuale verso il cielo. Una postazione suggestiva, sempre all'interno di Villa Borghese, è quella della terrazza del Pincio, che si affaccia su piazza del Popolo. Non è escluso, però, che durante il pomeriggio le frecce possano compiere il canonico sorvolo, squarciando il cielo e rimanendo ben visibili in tutta la zona centrale della città.