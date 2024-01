Francesco morto al San Camillo con il mal di gola, la compagna ai funerali: “Arrivederci amore mio” Dopo i funerali di Francesco De Paolis la compagna ha ringraziato chi ha partecipato per la vicinanza alla famiglia: “Avete portato calore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Arrivederci amore mio". Sono le parole piene di dolore che la compagna di Francesco De Paolis dopo i funerali. Un cuore spezzato e un video pubblicato su Facebook che li immortala in alcuni dei momenti più belli e felici della loro vita: insieme al ristorante, a casa, al parco, in viaggio e durante i festeggiamenti. Come colonne sonore "Tua per sempre" di Elisa e "Siamo" di Eros Ramazzotti. Chiara Romei ha ringraziato le persone che hanno partecipato alle esequie e chi ha espresso un messaggio di cordoglio per la sua famiglia: "Volevo ringraziare tutti! Con il freddo che sentiamo dentro, siete riusciti a dare il calore di cui avevamo bisogno e tutto questo perché Francesco se lo meritava e sarà felicissimo adesso. Un grosso bacio a tutti".

Ieri i funerali di Francesco De Paolis

I funerali di Francesco De Paolis sono stati celebrati ieri nella chiesa di Santa Silvia al Portuense. Una folla si è riunita in silenzio intorno ai famigliari del quarantaquattrenne, morto all'ospedale San Camillo di Roma, al quale si è rivolto la sera del 31 dicembre 2023 per un forte mal di gola. "Fra, ti abbiamo salutato, eravamo in tanti tutti lì per te! Tifosi di Lazio e Roma insieme…solo tu potevi riuscirci" scrive Simona, i funerali infatti si sono svolti proprio nel giorno in cui la società sportiva biancoceleste ha festeggiato i suoi 124 anni. "Francesco volerà come la più immensa e fiera delle aquile" aveva commentato Emanuela.

Francesco è morto all'ospedale San Camillo con il mal di gola

Sulla morte di Francesco De Paolis la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, sequestrato le cartelle cliniche e sono in corso le indagini per accertare se il decesso sia imputabile ad una negligenza umana, se si sarebbe potuto salvare oppure se la sua scomparsa sia riconducibile ad una tragica fatalità. "Ci sono diversi aspetti sui quali è necessario far luce – ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato della famiglia di De Paolis Cesare Antetomaso – cosa sia accaduto nello spazio temporale tra l'ultimo messaggio che si è scambiata la coppia intorno alle 20.30, l'evento morte e la telefonata con l'ospedale in cui la compagna non ha avuto più notizie".