Formula E 2023 all’Eur di Roma: percorso, strade chiuse e bus deviati il 15 e 16 luglio 2023 Sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 la Capitale ospiterà per la quinta volta il campionato mondiale di Formula E nell’ormai tradizionale circuito dell’Eur. Previste deviazioni delle linee bus, strade chiuse e divieti.

A cura di Teresa Fallavollita

Al via oggi e domani, 15 e 16 luglio 2023, Hankook Rome E-Prix, penultima tappa del campionato mondiale di Formula E, che terminerà con il gran finale di Londra il 29 e 30 luglio.

È la quinta volta che la Capitale ospita il campionato del mondo delle monoposto elettriche della Formula E: il tracciato è disegnato sulle strade del quartiere Eur.

Per la grande occasione ci saranno diverse deviazioni delle linee bus, strade chiuse e divieti. In particolare, nei giorni di svolgimento della gara il tratto EUR di via Cristoforo Colombo sarà chiuso al traffico, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Tra il 17 e il 25 luglio sono infine previste le attività di disallestimento del circuito, che porteranno a una graduale riapertura della viabilità.

Il percorso della Formula E 2023 a Roma

Sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 le monoposto elettriche sfrecceranno sulle strade della Capitale nell’ormai tradizionale circuito dell’Eur. Il percorso cittadino si snoda per 3,4 chilometri e prevede ben 19 curve: il layout fa passare la corsa all'interno del Parco del Ninfeo e tra le strade su cui si affacciano il Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio noto come "Colosseo quadrato”.

Mappa del percorso Formula E

Tutte le strade chiuse a Roma il 15 e 16 luglio 2023

Numerose le deviazioni per le giornate della gara: fino alle 5,30 della mattina di lunedì 17 luglio, sarà vietato il transito veicolare all'interno dell'"anello verde" che si estende da viale del Pattinaggio a viale Asia. Nelle stesse date anche via Cristoforo Colombo sarà chiusa al traffico nel tratto dell'Eur (tra via Laurentina e viale America).

Il 15 e il 16 luglio, pur restando la chiusura al transito delle auto, sarà consentito l'accesso pedonale a tutti nell'anello verde, e soltanto ai possessori dell’apposito titolo di accesso valido per l’"anello blu", nel tratto a ridosso del circuito.

L'elenco dei bus deviati per la Formula E 2023

Fino alla mattina di lunedì 17 luglio saranno deviate/limitate 18 linee diurne, 3 notturne e 7 collegamenti in uscita ed in rientrata dalle rimesse Magliana – Tor Pagnotta.

Ad essere interessate dai provvedimenti saranno le linee 30, 31, 73, 170, 670, 708, 714, 724 , 762, 779, 779F, 780, 788, 791, C7, n070, nMB e nME e i collegamenti F02, F20, L05, L50, M01, M02 e M20. Deviata anche la linea 771 (fino al 16 luglio).

Fino al 16 luglio cambio di percorso anche per la linea 778 : ai bus verrà interdetta la svolta a sinistra da viale dell'Oceano Pacifico verso la Colombo in direzione Centro. Saranno deviati anche i bus provenienti da via del Pianeta Terra. Nei giorni 15 e 16 luglio deviata la C8 in direzione Baldelli.

Sino al 19 luglio chiuso il capolinea di piazzale dell'Agricoltura. Le linee 73, 170, 708, 724, 762, 763, 763L, 764, 767, 777, 779, 779F, n070, M02, M20, L05 e L50 spostano la fermata di capolinea a piazzale Sturzo; la 788 fa invece capolinea a viale di Val Fiorita (altezza stazione metro Magliana).

Nella notte tra lunedì e martedì, tra le 20,30 e le 5,30, prevista la chiusura della Colombo, direzione Gra, da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Marconi (con brevi e parziali chiusure, nello stesso tratto, anche in direzione Centro). Nelle ore di chiusura, saranno deviate le linee 30, 170, 714, 791, nMB e NME.

Nella notte tra martedì e mercoledì, tra le 20,30 e le 5,30, prevista la chiusura della Colombo, direzione Centro, da piazzale Marconi a piazzale dell'Industria. Chiusure anche su piazzale Parri. Nelle ore di chiusura, saranno deviate le linee 30, 31, 170, 714, 771, 780, 788, 791, nMB, nME, M02 e M20.

I percorsi alternativi

Per sopperire alla chiusura di via C. Colombo nel tratto Eur prevista fino al 17 luglio 2023 sono stati istituiti dei percorsi alternativi.

In direzione del Raccordo, sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana/viale Egeo.

In direzione Centro, il traffico veicolare sarà deviato, a partire da piazzale Venticinque Marzo, su viale dell'Oceano Atlantico e via Laurentina.

Altre strade possibili per evitare la chiusura: Ostiense-Via del Mare e Ardeatina.