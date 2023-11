Folle inseguimento notturno a Ostia, l’auto del pusher sperona volante: poliziotti gravemente feriti L’inseguimento si è concluso con il pusher che ha speronato una volante di polizia. Gli agenti sono rimasti gravemente feriti.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Screen Ostia Informa

Folle inseguimento notturno tra le vie di Ostia. A bordo della macchina in fuga c'è uno spacciatore insieme a un suo cliente. A caccia della vettura, una Toyota Yaris blu, diverse volanti della polizia. Il tutto si è concluso con la Yaris che ha speronato un'automobile della polizia. Il risultato è che due agenti sono rimasti feriti gravemente, soccorsi e trasportati in ambulanza in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. I poliziotti hanno comunque effettuato l'arresto prima di chiedere l'aiuto dei sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito, l'inseguimento è cominciato alle 18.30 di ieri, 23 novembre, intorno alle 18.30 davanti alla stazione di Ostia Lido. Durante un servizio di sorveglianza nei pressi dei portici di un palazzo all'angolo dello scalo ferroviario, diventato da tempo una piazza di spaccio, una pattuglia del X distretto di polizia ha notato uno spacciatore a bordo di una Yaris blu.

L'uomo è stato visto dagli agenti mentre vendeva droga a un cliente che era salito a bordo. Subito sono intervenuti e subito lo spacciatore ha messo in moto ed è partito a tutta velocità. L'inseguimento è andato avanti per diverso tempo in tutto il centro di Ostia e poi verso Ostia Levante. Il cliente del pusher, stando a quanto si apprende, avrebbe anche tentato di depistare la polizia, gettando la dose di hashish appena comprata dal finestrino.

Come detto, la folle corsa del pusher, S.C. le sue iniziali, volto noto alla polizia, si è conclusa speronando la volante della polizia. Gli agenti, nonostante lo schianto, sono riusciti ad arrestare i due, spacciatore e cliente, e a portarli in commissariato. Poi hanno chiesto aiuto ai sanitari del 118, che li hanno accompagnati al pronto soccorso in codice rosso.