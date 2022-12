Folla per l’albero di Natale a Piazza Venezia: acceso con i pannelli fotovoltaici illumina Roma Il centro di Roma si illumina con l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Venezia. L’abete è stato acceso l’8 dicembre come da tradizione.

A cura di Alessia Rabbai

L’albero di Natale a Piazza Venezia con i panelli fotovoltaici (La Presse)

Una folla di persone tra romani e turisti ha raggiunto Piazza Venezia, per il tradizionale appuntamento dell'inaugurazione dell'albero di Natale. Ogni anno viene acceso l'8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata Concezione. Presenti all'evento il sindaco Roberto Gualtieri, l'ad di Acea Fabrizio Palermo, il direttore generale della Fao Qu Dongyu e il vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina. L'abete dalle luci dorate ora illumina la notte di Roma, svettando sulla rotatoria ai piedi dell'Altare della Patria, con davanti via del Corso addobbata e a festa. "Insieme a tantissime romane e romani accendiamo l'albero di Natale di Roma Capitale" ha scritto su Twitter Gualtieri pubblicando un video suggestivo, in cui si vede l'abete prima al buio e poi accendersi all'improvviso. Chissà se i cittadini sono soddisfatti e considerano mantenute le promesse fatte. Le anticipazioni del Campidoglio lo avevano descritto su modello americano, largo e alto come quello al Rockefeller Center di New York.

Le luminarie al centro di Roma

L'albero di Natale di Piazza Venezia è illuminato con i pannelli solari

L'albero di Natale di Roma non può essere tale senza polemiche, ormai i romani lo hanno capito. Sembra quasi come se ogni anno sia diventato un gioco, lo sfortunato abete è bersaglio delle critiche dei cittadini, che puntualmente gli associano nomignoli. Gli scorsi Natali era ‘Spelacchio', un nome che si è guadagnato durante l'amministrazione Raggi. Quest'anno è alimentato con pannelli fotovoltaici, che hanno diviso i romani tra critici e a favore. Ciò gli ha fatto ottenere il soprannome di ‘Spannellacchio'. Un'usanza alla quale i romani ormai affettuosamente si sono abituati, quasi come se fosse diventata una tradizione anche questa. L'albero, finanziato da Acea, è arrivato a Piazza Venezia a fine novembre ed è subito iniziato l'allestimento, poi le prove tecniche nei giorni scorsi, fino all'accensione di oggi. L'albete sarà esposto come ogni anno fino a gennaio.