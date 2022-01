Focolaio covid Msc Grandiosa, una passeggera: “Trattati in modo disumano e sommersi dall’immondizia” “Sono due giorni che ho chiesto mascherine, igienizzante e fazzoletti per il naso, ma non abbiamo avuto nulla di tutto ciò. Siamo distrutti psicologicamente”, il racconto di una passeggera sbarcata oggi a Civitavecchia dalla Msc Grandiosa.

"Nel nostro gruppo di quattro una persona è risultata positiva al coronavirus. Non l'hanno mai isolata da noi altri, né siamo mai stati contattati per sapere se stesse bene. Non ci hanno mai informati di nulla, non ci hanno dato il termometro né altro. Sono due giorni che ho chiesto mascherine, igienizzante e fazzoletti per il naso, ma non abbiamo avuto nulla di tutto ciò, e stiamo usando la carta igienica. Siamo senza mascherine, in un corridoio covid che è stato blindato e dal quale non possiamo uscire. Ci stanno trattando in modo disumano". Questa è la testimonianza di una passeggera della Msc Grandiosa, la nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di coronavirus con 150 persone positive. La donna è arrivata oggi a Civitavecchia, dove deve scendere insieme alla sua famiglia, tra cui il marito positivo. E lamenta scarsità di informazioni da parte del personale Msc e difficoltà a reperire medicinali e dispositivi di protezione individuali. E così lei e la figlia, attualmente negative, dicono di non avere nemmeno le mascherine da poter mettere in cabina con il marito e padre positivo. "Ciò che ci lascia perplessi è che Msc sta continuando a far salire le persone invece di dare la priorità a noi per scendere – continua la passeggera – Siamo distrutti psicologicamente, ho mal di testa da stress e paura a prendere la tachipirina perché potrebbe finire. Ieri ho chiamato in reception per avere qualche informazione, e mi hanno attaccato il telefono in faccia. Senza contare che in corridoio siamo pure sommersi dall'immondizia".

Msc Crociere: "Situazione sotto controllo"

Secondo quanto dichiarato da un'altra passeggera a Fanpage.it, a bordo non sarebbero state rispettate le regole anti-covid da parte dei turisti. Ci sarebbe stata molta leggerezza nell'uso delle mascherine, soprattutto in spazi ristretti come gli ascensori, e scarsa attenzione alle distanze. In tanti spiegano inoltre di aver difficoltà a parlare con il personale di Msc Crociere, sentendosi abbandonati a loro stessi. Da parte sua, la compagnia ha invece dichiarato di aver fatto tutto il possibile affinché le regole fossero rispettate, e che la situazione è sotto controllo. "La situazione è sotto controllo e abbiamo l'autorizzazione dell'autorità a continuare la crociera – spiegano fonti di Msc a Fanpage.it – Queste situazioni ormai sono quasi di routine: i positivi sono tanti, ma nelle prossime settimane, con la fine delle vacanze natalizie, ci sarà meno gente a bordo delle navi e i contagi scenderanno, normalizzando la situazione". Msc Crociere ha poi dichiarato di aver istituito un protocollo apposito per il covid, "con l'obiettivo di far stare più sereni possibili i passeggeri a bordo".

