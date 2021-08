Focolaio al centro anziani di Roccasecca dei Volsci in gita: tamponi a tappeto Sono attesi per domani i risultati del test molecolare per sette persone risultate positive al Covid dopo una gita domenicale con il centro anziani del Comune di Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina. Il sindaco ha chiesto ai cittadini in via precauzionale di indossare la mascherina all’aperto.

A cura di Alessia Rabbai

Focolaio di Covid in un centro anziani nel Comune di Roccasecca dei Volsci, piccolo centro di poche centinaia di anime della provincia di Latina. Secondo le informazioni apprese le persone che hanno contratto l'infezione avrebbero partecipato ad una gita domenicale di svago, che si è svolta lo scorso primo agosto. Sono sette al momento i positivi in attesa di ricevere conferma dall'esito del molecolare ed è in corso l'indagine epidemiologica. A rendere noti gli aggiornamenti della vicenda la sindaca Barbara Petroni, che in via precauzionale per prevenire ulteriori contagi, ha chiesto ai cittadini di indossare la mascherina anche all’aperto sul territorio comunale: "La persona contagiata, fortunatamente, sta abbastanza bene, sicuramente perché la vaccinazione, che protegge dalla malattia grave, ha avuto la sua efficacia, anche se, è bene sottolinearlo ancora, non protegge dal contagio".

La sindaca ha spiegato che: "Purtroppo c’era un collegamento diretto tra il paziente risultato positivo con il gruppo del centro anziani, che era stato in gita, quindi abbiamo organizzato per tutti i partecipanti uno screening con test rapidi antigenici – si legge nella nota diffusa dalla prima cittadina – I primi risultati non sono rassicuranti perché sembrerebbero esserci sette positività, da confermare con il test molecolare". E ha aggiunto: "In attesa del responso, che dovrebbe arrivare nella mattinata di domani, invito la cittadinanza a non allarmarsi, ma ad osservare ancor più le regole che impediscono il diffondersi del contagio".