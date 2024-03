Finge di aiutare anziana al bancomat e le ruba 11mila euro: “Erano tutti i miei risparmi” La signora, di 79 anni, si è accorta del furto solo quando è andata a chiedere l’estratto conto in banca. Ha sporto denuncia, il ladro non è stato ancora identificato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha approfittato della sua confusione davanti a un bancomat di viale Trastevere, ha fatto finta di volerla aiutare e le ha rubato la carta e il pin. Prelevando, nei due giorni successivi, un totale di 11mila euro. Vittima della truffa una donna di 79 anni, pensionata. Mentre l'autore del furto sarebbe un signore sui 40 anni, che si è spacciato per un impiegato della banca. La signora ha sporto denuncia alla polizia, che sta indagando per individuare il responsabile. Adesso è disperata: in quel conto, infatti, c'erano tutti i suoi risparmi.

La notizia è riportata da Il Corriere della Sera. I fatti sono accaduti il 2 marzo a Roma, nel quartiere di Trastevere. La signora doveva prelevare 100 euro per fare la spesa e pagare il tecnico della televisione. Davanti quello schermo con tutte quelle indicazioni è rimasta un po' perplessa, non sapendo cosa fare. Ed è in quel momento che l'uomo le si è avvicinato. Ha fatto finta di volerla aiutare, ma in realtà le ha sottratto la carta e visto il numero del pin, con il quale ha fatto diversi prelievi nel fine settimana. "Il tipo ha cominciato a essere molto insistente e io sono andata in confusione mentale", le parole della signora riportate da Il Corriere della Sera, "al punto che a fine prelievo, messi in borsa i 100 euro, non riuscendo a riprendermi la carta bancomat ho pensato che fosse rimasta all'interno e sono tornata alla mia abitazione, ripromettendomi di tornare in banca lunedì per richiederla".

Non era così. "In un attimo di mia distrazione deve essersi impossessato della tesserina, che nel frattempo era uscita dall'apposita fessura, ma mi ha fatto credere che si era incastrata". Quando la donna ha chiesto in banca l'estratto conto, ha visto che erano stati fatti diversi prelievi, per un totale di quasi 11mila euro. Ha sporto denuncia ma l'uomo che le ha rubato il denaro non è stato ancora identificato.