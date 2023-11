Fiamme sotto alla Colonna Traiana, a pochi passi dall’Altare della Patria (VIDEO) Fiamme in centro a Roma, davanti alla Colonna di Traiano. L’incendio macchia di nero la facciata di un palazzo, il video condiviso online.

A cura di Beatrice Tominic

Screenshoot dal video pubblicato su Instagram su Welcome to Favelas.

"Da Colonna Traiana a colonna di fumo, è n'attimo". Questo il commento di un utente sotto ai video, durati pochi secondi appena, di un rogo che si è sviluppato sotto alla Colonna Traiana, a pochi passi dall'Altare della Patria, in pieno centro a Roma. Il fuoco sembra sviluapparsi dall'asfalto, proprio dove sono in corso alcuni lavori, un piccolo cantiere delimitato dalla rete arancione. Da qui le fiamme alte stanno sporcando di nero la facciata del palazzo e il portone. Oltre alle fiamme, un denso fumo nero va verso il cielo.

Il video condiviso in rete

Le fiamme sono avvistate da diversi passanti che, da via Quattro Novembre, si sono fermati sulla scalinata che porta a via Magnanapoli, uno degli scorci nascosti più suggestivi della capitale. "Guarda che hanno fatto", si sente dire da qualcuno in una delle due clip video. Altre persone si affacciano dalla strada per vedere cosa sta succedendo. A pochi passi c'è un furgoncino parcheggiato. La farmacia vicina è chiusa, con una croce spenta. Poco più distante, un negozio di souvenir: la zona è spesso frequentata dai turisti. La scalinata in cui si è sviluppato il rogo è il passaggio più veloce per raggiungere piazza Venezia dall'ingresso dei Mercati di Traiano.

I commenti degli utenti

"Nerone is back", commenta ironicamente qualcuno sotto ai video di Instagram, mentre altri scrivono le parole di una vecchia hit di Irene Grandi, Bruci la città. "Sono i Daci che minacciano vendetta", scrive un altro, ripensando alle vicende antiche. Mentre chi, più pragmatico, si chiede perché non sia intervenuto nessuno dai negozi vicini, magari con un estintore per cercare di placare le fiamme.