Festa di compleanno finisce con l’arrivo di polizia e 118: due minorenni in coma etilico È accaduto a Nettuno sul litorale romano. Qui gli agenti del commissariato locale hanno interrotto una festa di compleanno degenerata con schiamazzi che hanno convinto i vicini a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Le ambulanze del 118 hanno soccorso due ragazzi di 17 anni finiti in coma etilico.

A cura di Redazione Roma

Due ragazzi minorenni sono finiti in ospedale in coma etilico nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 agosto, venendo ricoverati all'ospedale di Anzio. L'abuso di alcol è avvenuto durante una festa di compleanno a Nettuno. Il party, a cui partecipavano giovani e giovanissimi, è degenerato attorno alla mezzanotte quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine allertate dai vicini infastiditi da urla, musica e schiamazzi che avevano superato la soglia di possibile tolleranza. A chiamare invece le ambulanze del 118 per aiutare i propri amici che avevano perso i senso a causa delle troppe bevande alcoliche bevute, sono stati proprio i ragazzi. Così i due diciassettenni sono stati ricoverati in ospedale e qui sono stati avvertiti i loro genitori, mentre la polizia identificava tutti i ragazzi che stavano partecipando alla festa di compleanno che sicuramente non scorderanno presto.

Ostia: discoteca non autorizzata e alcol a minori, chiuso locale

Spostandosi sul litorale romano nella serata di ieri gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso un locale molto noto a Ostia. Molte le irregolarità riscontrate dai caschi bianchi: un'area adibita a discoteca abusivamente, il mancato distanziamento sociale e il mancato uso della mascherina da parte anche dal personale e la vendita di alcol a minorenni. "Interessata dal provvedimento è l’area adibita ad intrattenimento serale, dove gli agenti hanno accertato la presenza di circa 500 persone che ballavano in violazione delle disposizioni a contrasto della diffusione da Covid-19. – si legge in una nota – Il titolare dello stabilimento, già diffidato in precedenza per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, è stato sanzionato anche per lo svolgimento non autorizzato di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento".