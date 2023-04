Festa della Liberazione, manifestazioni oggi 25 aprile a Roma: percorsi, strade chiuse e bus deviati Nella mattinata di martedì 25 aprile è previsto il passaggio di due cortei a Roma in occasione della festa della Liberazione: il primo a Centocelle dalle ore 8; il secondo, quello dell’Anpi, ad Ostiense dalle ore 9. Ecco i percorsi, gli orari e le deviazioni dei bus previste per gli eventi.

A cura di Beatrice Tominic

Tornano, come ogni anno, i cortei in occasione del 78esimo anniversario dalla Liberazione d'Italia: i maggiori, in questo 25 aprile 2023, sono quelli che sfilano nei quartieri Ostiense, dalle ore 9 alle 14, promosso da Anpi e quello a Centocelle, dalle 8 alle 13. Nel pomeriggio, un secondo appuntamento coinvolgerà la zona di Ostiense dalle ore 18.

Gli appuntamenti, per cui si prevede una forte affluenza, coinvolgeranno strade e i mezzi del trasporto pubblico, per i quali sono previsti limitazioni e stop durante il passaggio dei cortei, come si legge sul sito di Roma Mobilità. Una terza manifestazione (di dimensioni ridotte rispetto alle precedenti) sarà ospitata anche a Casal Bertone. Ecco quali sono gli orari delle manifestazioni, i percorsi dei cortei, le stgrade chiuse e le limitazioni a bus e tram.

Il corteo dell'Anpi fra Garbatella e Ostiense a partire dalle ore 9

Appuntamento alle ore 9 per il corteo La libertà è costituente dell'Anpi con partenza a largo Benedetto Bompiani: da qui cittadini e cittadine raggiungeranno piazzale Ostiense. La manifestazione passa per le strade di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense e comprende:

Leggi anche Cosa fare il 25 aprile a Roma: porte aperte nei musei per la Festa della Liberazione

via delle Sette Chiese,

via di Santa Petronilla,

via Rufina,

viale di Tor Marancia,

piazza Rufino,

via Colombo,

via Genocchi,

piazza Oderico da Pordenone,

via Guglielmo Massaia,

piazza Bonomelli,

viale Massaia,

piazza Michele da Carbonara,

viale Massaia,

piazza Biffi,

circonvallazione Ostiense,

Ponte Settimia Spizzichino,

via Ostiense.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sono previste deviazioni o rallentamenti per le linee bus e tram:

3nav,

23,

30,

75,

77,

83,

160,

280,

671,

714,

715,

716,

718,

719,

775,

792.

Al fianco delle associazioni partigiane e antifasciste (come ANED, ANEI, ANFIM, ANPC, ANPPIA, FIAP), sfilano altre associazioni di volontariato e le organizzazioni studentesche: numerose anche le sigle sindacali e i partiti che hanno aderito.

Manifestazione oggi a Centocelle: il percorso del corteo e i bus deviati

Un'ora prima del corteo di San Paolo, è prevista la partenza di quello a Centocelle, da piazza delle Camelie e termine in via Locorotondo, dalle ore 8 alle ore 13. Anche nel 2023 Roma Est celebra la Liberazione con una manifestazione che riguarda i quartieri di Pigneto, Centocelle, Villa Gordiani, Quarticciolo: è il sesto anno consecutivo.

Da piazza delle Camelie, dove l'appuntamento è fissato per le ore 8, il corteo raggiunge via Locorotondo, per le ore 13, passando per:

piazza San Felice da Cantalice,

via dei Castani,

piazza dei Mirti,

via Parlatore,

via Delpino,

via Chiovenda,

via delle Orchidee,

via dei Gelsi,

viale Togliatti,

via Molfetta.

Anche in questo caso, per garantire il passaggio in sicurezza del corteo, sono previste modifiche alla viabilità, soprattutto ai mezzi del trasporto pubblico con limitazioni, deviazioni, rallentamenti e stop momentanei. Le linee C5 e 542 terminano la loro corsa a Parco di Centocelle, mentre possibili stop e rallentamenti sono previsti sia per le linee di superficie Atac che per quelle di Roma Tpl:

5,

14,

19,

106,

313,

450,

542,

556,

548,

552,

213,

543.

Gli orari del corteo a Casal Bertone il 25 aprile

Come anticipato, un terzo corteo è stato organizzato anche a Casal Bertone, anche stavolta nel quadrante est di Roma. Di durata e dimensioni ridotte rispetto ai precedenti, la partenza della sfilata è prevista alle ore 15.30 e il termine è atteso per le 18. L'appuntamento è alle 15.30, dove i cittadini e le cittadine che sfilano si ritroveranno alla fine del corteo. Sono previste deviazioni o brevi stop per la linea 545. Le vie incluse nel percorso, invece, sono via Ricotti, piazza De Cristoforis, via Baldissera, via Pianell, via Cugia.