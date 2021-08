Ferragosto di incendi tra Roma e provincia: bruciano ettari di vegetazione Ferragosto di fuoco tra Roma città e dintorni, con diversi roghi che hanno bruciato ettari di vegetazione. Nella Capitale i pompieri hanno lavorato nel quadrante Sud Ovest, mentre in provincia a Sud gli incendi sono divampati sul Monte Artemisio a Velletri, a Nord nella zona del Lago di Martignano.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio sul Monte Artemisio (Foto di Gianluca Stella)

Un Ferragosto quello di oggi che ha visto divampare diversi incendi nell'arco della giornata tra Roma e provincia. Non conosce tregua questa estate il lavoro dei vigili del fuoco, sostenuti da protezione civile e forze dell'ordine, per domare i roghi che ardono in questi mesi roventi di luglio ed agosto. Vari incendi sono divampati a partire da stanotte e stamattina e hanno coinvolto diverse squadre dei pompieri per le operazioni di spegnimento. A Roma in zona Portuense le fiamme sono divampate nei pressi di via della Muratella, nel quadrante Sud Ovest della Capitale, che ha già bruciato ieri con due grossi incendi in zona Casale dei Massimi e in via di Boccea. Nel pomeriggio un incendio è divampato anche in via Virgilio Maroso, con possibili rallentamenti zona del Parco delle Rane. Inevitabili i disagi in strada alla circolazione dei veicoli, con la polizia locale intervenuta a supporto dei pompieri sul posto per domare le fiamme.

Incendio sul Monte Artemisio a Velletri e sul Lago di Martignano

Brucia da ieri notte la vegetazione del Monte Artemisio, nel territorio di Velletri, rogo doloso che ha impegnato per molte ore i soccorritori. La protezione civile ha informato sui social network che alle operazioni hanno partecipato "diverse squadre che hanno lavorato sul versante nord (verso i Pratoni del Vivaro) e il versante sud (verso Velletri)". Da quanto si apprende l'incendio è stato domato nel corso del tardo pomeriggio, con il supporto di un canadair. A Nord di Roma hanno bruciato vari ettari di vegetazione nei pressi del Lago di Martignano, dove i vigili del fuoco hanno lavorato sul posto con il supporto della protezione civile e delle forze dell'ordine. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l'intervento dell'elicottero. Decine di bagnanti che affollavano la spiaggia per trascorrere la calda giornata di Ferragosto sono stati fatti allontanare per precauzione. Fortunatamente al momento non risultano né feriti né intossicati.