Ferito da un mobile caduto dal balcone dello zio: l’As Roma regala al bimbo la maglia di Pellegrini Il piccolo, grande tifoso della Roma, è stato tenuto sveglio dai carabinieri in attesa del 118 parlando di calcio e del suo amore per la squadra giallorossa.

A cura di Natascia Grbic

Si trova ancora ricoverato per accertamenti nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù Christian, il piccolo di sette anni colpito da un mobile della cucina mentre stava giocando nel cortile della sua abitazione a Torre Angela. Il bambino è fuori pericolo, ma i medici vogliono condurre ulteriori esami per non lasciare nulla al caso e sincerarsi al 100% del fatto che stia bene. E intanto per Christian una buona notizia: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l'As Roma gli sta facendo recapitare una maglietta firmata dal capitano Lorenzo Pellegrini. Il bambino è un gran tifoso della squadra giallorossa: i carabinieri lo hanno tenuto sveglio in attesa dell'arrivo del 118 proprio parlando di calcio, con il bimbo che si è rivelato essere un tifoso della Roma. Adesso per lui, un bel regalo dopo questa brutta esperienza.

Il bambino si è ferito nel pomeriggio di venerdì. Stava giocando in giardino quando un mobile da cucina abbastanza grande è caduto dal balcone di casa dello zio, colpendolo alla testa. L'uomo stava dipingendo le stanze, e aveva spostato alcuni pensili in balcone. Quando è stata la volta di spostare il mobiletto della cucina è però inciampato, e quello è volato di sotto. Un volo di nove metri che ha preso il piccolo. Si è trattato di un incidente, l'uomo è apparso sin da subito disperato per quanto accaduto ed è stato accanto al bambino insieme ai carabinieri fino all'arrivo dell'ambulanza, ma rischia comunque una denuncia per lesioni colpose. Il piccolo ha fortunatamente riportato solo una ferita alla testa: nulla di grave, anche se ieri è stata eseguita una Tac per scongiurare danni interni.