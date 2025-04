video suggerito

Femminicidio Ilaria Sula: un complice ha aiutato Mark Samson a sbarazzarsi del cadavere Mark Samson nel nascondere il cadavere della ex fidanzata Ilaria Sula non avrebbe fatto tutto da solo. C'è un'altra persona, forse un membro di sesso maschile della sua famiglia, che lo avrebbe aiutato dopo il femminciidio a sbarazzarsi del corpo nel bosco.

A cura di Alessia Rabbai

Ilaria Sula e Mark Samson.

Mark Samson si è sbarazzato del cadavere della ex fidanzata Ilaria Sula con l'aiuto di un complice dopo il femmincidio. L'ipotesi è che si tratti di un membro della sua famiglia, probabilmente di sesso maschile. Troverebbe conferma l'idea che non avrebbe fatto tutto da solo, ma che qualcun'altro lo ha aiutato nel nascondere il corpo ormai senza vita di Ilaria. Questa persona rischia di finire a breve iscritta sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma con l'accusa di occultamento di cadavere in concorso.