Falso allarme bomba al liceo Giulio Cesare occupato dopo la lista stupri: a chiamare la polizia una docente

Oggi poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco hanno bonificato il liceo Giulio Cesare di Roma dopo un allarme bomba, che si è rivelato falso.

Un allarme bomba, poi rivelatosi falso, è scattato all'interno del liceo Giulio Cesare di Corso Trieste a Roma. È successo intorno all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 17 dicembre. Nell'istituto scolastico è in corso l'occupazione, dopo il caso della lista stupri comparsa sulla parete di un bagno dei maschi, con i nomi di studentesse e di uno studente scritti in rosso e per come la dirigente scolastica abbia gestito la vicenda. Arrivata la segnalazione, sul posto sono giunti carabinieri, polizia e vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni. Allarme che, fortunatamente terminate le verifiche e la bonifica dell'edificio, si è rivelato falso. A condurre l'intervento i poliziotti del Commissariato Salario.

La segnalazione: "C'è un ordigno nel liceo Giulio Cesare"

Come verificato da Fanpage.it l'episodio è accaduto oggi in Corso Trieste. Erano circa le ore 13.30 quando è arrivata una telefonata alla Polizia di Stato: "Stamattina ho sentito un giovane che passava in motorino e diceva la parola ordigno, credo si riferisse proprio al liceo Giulio Cesare". A chiamare la polizia è stata una docente, che avrebbe udito pronunciare appunto la parola "ordigno", mentre camminava in strada. Insospettita, ha deciso di fare precauzionalmente una segnalazione alla polizia.

L'allarme bomba al Liceo Giulio Cesare era falso

Ricevuta la segnalazione la Polizia di Stato è intervenuta al liceo Giulio Cesare, come la prassi richiede in questi casi, per fare un controllo. Poliziotti, militari e vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'istituto scolastico, dov'è in corso l'occupazione delle studentesse e degli studenti a seguito della lista stupri. I residenti si sono domandati cosa stesse accadendo nel liceo vedendo varie auto di servizio di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno bonificato l'edificio da cima a fondo, confermando che si è trattato fortunatamente di un falso allarme. Così l'allerta è rientrata senza criticità.