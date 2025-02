video suggerito

Falso allarme bomba su volo American Airlines atterrato a Fiumicino: l’alert dopo una mail anonima È stata una mail anonima arrivata all’aeroporto di Delhi a far scatare l’allarme bomba su un volo American Airlines partito da New York e diretto in India. L’aereo è atterrato a Fiumicino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

A far scattare l'allarme bomba su un volo American Airlines, poi rivelatosi falso, è stata una mail anonima sulla quale c'era scritto: "C’è una bomba a bordo". La mail è arrivata ieri all’aeroporto di Delhi e ha fatto scattare l'alert, con l'attivazione delle misure d'emergenza previste in casi come questo. Non è chiaro il motivo per il quale è stata mandata, fortunatamente, nonostante il grande spavento per equipaggio e 200 passeggeri a bordo, la vicenda si è conclusa con il lieto fine: a bordo dell'aereo non c'era alcuna bomba.

Come riporta La Repubblica il volo dell'American Airlines, un Boeing 789, ieri è partito da New York, diretto verso Delhi. Era primo pomeriggio quando dopo una mail anonima arrivata all'aeroporto indiano che annunciava la presenza di un ordigno eslosivo a bordo, è scattato l'allaerme bomba e la rotta è stata invertita verso Fiumicino. L'aereo stava sorvolando il Mar Caspio, quando il pilota ha ricevuto indicazioni di raggiungere l'Italia ed effettuare uno scalo a Roma. Le immagini immortalate mostrano le procedure d'atterraggio, con l'aereo che è stato affiancato da due Eurofighter dell’Aeronautica militare, una volta raggiunti i "cieli italiani".

Una volta a terra passeggeri ed equipaggio sono stati fatti scendere dal volo e sono cominciate le procedure di controllo e bonifica. Gli agenti della polizia e della polaria hanno controllato cabina, stiva ed ogni spazio presente all'interno dell'aereo, senza trovare alcun ordigno esplosivo. Dunque in serata l'allarme bomba è stato dichiarato falso e l'allerta è rientrata. Inevitabili i disagi per passeggeri ed equipaggio, che hanno trascorso una notte a Roma, oggi è prevista una nuova partenza per l'India. L'episodio, che ha lasciato in molti con il fiato sospeso, fortunatamente è terminato senza conseguenze gravi.