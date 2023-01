Falsi certificati di lesioni dopo incidenti per i soldi dell’assicurazione: sospesi 4 medici Ci sarebbero anche medici di pronto soccorso dei più importanti ospedali romani tra gli indagati su una vicenda che vede false certificazioni di lesioni per incidenti stradali.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e quattro medici sono stati temporaneamente sospesi dal pubblico servizio per un arco temporale dai sei ai dodici mesi. Sono le misure messe in atto nell'ambito delle indagini su una vicenda che vede reati di associazione per delinquere, frodi ai danni di assicurazioni, corruzione. A rendere esecutiva l'ordinanza di custodia cautelare nella mattinata di oggi, giovedì 19 gennaio, sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini sono state condotte anche attraverso intercettazioni telefoniche, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico delle persone interessate nella vicenda, professionisti e non. Ad emergere dalle indagini sono almeno cinquanta incidenti stradali a danno di compagnie assicurative, ai quali avrebbero preso parte, anche occasionalmente, più di 250 persone, con un danno che ammonta ad almeno 2 milioni di euro.

Certificavano false lesioni per i soldi dell'assicurazione

A finire nel mirino degli inquirenti sono avvocati e medici dei pronto soccorso di alcuni dei principali ospedali romani. Professionisti che, secondo quanto è emerso in sede d'indagine e sostenuto dalla Procura, sarebbero stati disposti a certificare false lesioni alle persone coinvolte, che si prestavano come ‘attori'. Fantomatiche lesioni, che avrebbero riportato a seguito di incidenti stradali. Grazie a questi falsi certificati, d'accordo tra loro, avrebbero potuto incassare risarcimenti stimati tra i 10mila e i 20mila euro. Una dinamica all'interno della quale agivano appunto medici, avvocati e attori, che venivano pagati tra i 300 e i 500 euro per incidente.