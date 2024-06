video suggerito

Fabrizio Corona è indagato per aver diffamato il calciatore Lorenzo Pellegrini La vicenda è relativa a una intervista apparsa sul sito dillingernews.it, da lui controllato, a una ragazza di 24 anni che ha falsamente accusato di stalking il capitano dell’As Roma, Lorenzo Pellegrini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Fabrizio Corona è indagato per diffamazione dalla procura di Roma. La vicenda è relativa a una intervista apparsa sul sito dillingernews.it, da lui controllato, a una ragazza di 24 anni che ha falsamente accusato di stalking il capitano dell'As Roma, Lorenzo Pellegrini. La giovane è indagata a sua volta per calunnia e diffamazione ai danni del centrocampista giallorosso. Nei giorni scorsi i pm hanno disposto una perquisizione nei suoi confronti. Adesso dovranno valutare se chiedere il rinvio a giudizio sia per Corona che per la ragazza.

Il racconto giudicato inattendibile dagli investigatori

La ragazza è una escort di nazionalità romena. Ha accusato Pellegrini di stalking nei suoi confronti, ma la sua versione è ritenuta non credibile dagli investigatori che hanno indagato sul caso. Insomma, secondo i carabinieri la giovane si sarebbe inventata tutto. I militari hanno parlato di "totale infondatezza della ricostruzione". Non solo Pellegrini non avrebbe avuto comportamenti ossessivi nei confronti della donna, ma i due non si sarebbero mai conosciuti.

L'intervista alla escort che ha accusato Pellegrini

Ecco un estratto dell'intervista, giudicata assolutamente inattendibile dagli investigatori, pubblicata su Dillingernews:

F: Noi abbiamo parlato con il tuo avvocato, Sei sicura di essere dalla parte della ragione?

A: Si.

F: Abbiamo verificato l’esistenza delle denunce. Stai accusando un calciatore emblema della Roma, sposato e con figli… Un bravo ragazzo che va a escort?

A: Non è un bravo ragazzo, ho 4 denunce per dimostrare che non lo è.

F: Perché non lo è? Lo hai frequentato per molto?

A: Da metà gennaio 2023 fino a luglio 2023.

E ancora:

F: Come si arriva alla rottura? Quale è stato il passaggio che ha chiuso la storia?

A: Era diventato ossessivo nei miei confronti. Mi faceva paura il fatto che sapesse delle cose della mia famiglia che non avevo mai detto a nessuno, non vado a raccontare i fatti miei ai miei clienti. Era chiaro che si stava informando su di me…