Fabbricava documenti falsi per avere bancomat e carte: il truffatore è un nonnino di 82 anni

A cura di Enrico Tata

Fabbricava carte di identità e documenti falsi per ottenere carte bancomat e carte di credito. Una truffa come tante, ma questa volta il malvivente non è un ragazzo o un ladro in carriera. È invece un nonnino di 82 anni, arrestato dalla polizia e accusato dei gravi reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Le indagini della polizia

Le indagini sono cominciate in seguito ad una segnalazione arrivata alle forze dell'ordine dal direttore di un ufficio postale nel quartiere di Torre Angela, periferia Est di Roma. In pratica il responsabile aveva riscontrato strane anomalie sulla carta di identità presentata da un cliente e per questo aveva chiamato il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia Porta Maggiore che, grazie all'aiuto del direttore, hanno confermato i sospetti. In effetti si trattava di una carta falsa e al numero di documento esibito dall'anziano era in realtà abbinata un'altra carta di identità, con altre generalità e un'altra fototessera. Le ulteriori indagini da parte degli uomini del distretto Casilino hanno permesso di accertare altri colpi messi a segno dall'anziano truffatore. L'indagato aveva con s tre smartphone di diverse marche, la carta di identità falsificata, una tessera sanitaria intestata alla stessa persona del documento, un bancoposta con lo stesso nome e sei biglietti riportanti diverse utenze telefoniche.