Fa rasare i capelli a forma di stemma della Juventus su nuca dei figli: indagato per maltrattamenti Un papà è indagato per maltrattamenti dopo aver fatto rasare sulla nuca dei figli il logo della Juventus: i bambini amavano il taglio, fino a quando alcuni amici non li hanno presi in giro.

Lo stemma della Juventus con le tre stelline, una per ogni decina di campionati vinti. Foto dalla pagina Facebook "UEFA Champions League"

Ha portato i suoi due figli dal barbiere e ha deciso per loro il nuovo taglio: così i due bambini, uno di sei e l'altro di otto anni, si sono trovati il logo della squadra del cuore del papà, la Juventus, disegnato sulla testa.

Come viene spiegato ne il Corriere della Sera, la mamma dei bambini, una volta scoperto quanto accaduto, ha denunciato il papà, suo ex compagno, a piazzale Clodio e adesso l'uomo, un 45enne, è indagato con l'accusa di maltrattamenti dopo la chiusura dell'indagine disposta dalla procura.

La decisione di denunciare

I due bambini, che per qualche settimana si sono trovati il logo della squadra rasato sulla testa, non hanno apprezzato la decisione del loro papà: è questo che avrebbe spinto la donna a segnalare il caso alla magistratura. I due bambini, nonostante condividano la squadra del cuore con il padre, si sono lamentati con la mamma: più volte sono finiti nel mirino dei compagni di scuola che li hanno spesso presi in giro, mettendoli al centro dell'attenzione.

Il taglio di capelli

È successo in una giornata di fine 2021: il 45enne, in automobile con i figlio per andare dal barbiere, ha comunicato loro l'idea del taglio e i due bambini, essendo anche loro tifosi juventini, si sono mostrati immediatamente felici. Arrivati nello studio del barbiere, i bambini hanno continuato ad essere entusiasti dell'idea del papà: senza porsi alcun problema, il parrucchiere ha rasato il logo della Vecchia Signora sui capelli dei due. Anche a taglio concluso i piccoli sono sembrati davvero felici del risultato.

Le battute dei compagni

I problemi, però, sono iniziati quando, una volta arrivati in classe, i compagni, la maggior parte dei quali romanisti, hanno iniziato a prenderli in giro. Una volta scoperta la presenza del logo della Juve sulla nuca dei bambini, la mamma è rimasta sbigottita e i genitori hanno iniziato un'accesa discussione durante la quale l'uomo, già accusato di aver maltrattato l'ex compagna verbalmente durante la loro relazione, le si è rivolto utilizzando un linguaggio piuttosto colorito.

La scelta di far rasare sulla nuca dei figli lo stemma della Juventus, però, non è un modo per indicare al nuovo compagno della donna chi sia il padre dei bambini, come un "marchio" sulla cute, ma si tratta proprio di un gesto per trasmettere e condividere la passione calcistica ai bambini che, non a caso, prima di ricevere le battute da parte dei compagni si sono sempre mostrati felici del nuovo taglio.