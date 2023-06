Fa irruzione in casa dell’ex compagna e la minaccia con un coltello: arrestato 49enne L’uomo, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Artena e poi trasferito nel carcere di Velletri. Già lo scorso settembre aveva minacciato di morte l’ex compagna armato di pistola.

A cura di Beatrice Tominic

L'aveva lasciato nel mese di settembre scorso e da allora l'ex compagno, un quarantanovenne di Artena, l'ha più volte minacciata di morte anche armato di pistola o di coltello militare. Quest'ultimo episodio è avvenuto nella mattina dello scorso 29 maggio 2023. L'uomo ha raggiunto la casa dell'ex compagna, una donna di 54 anni originaria del Sudamerica ma da tempo residente nel suo stesso comune nella città metropolitana di Roma Capitale e le ha agitato davanti il coltello con una lama lunga 32 centimetri.

L'ultima aggressione ai danni dell'ex compagna

Dopo aver raggiunto l'ex compagna a casa sua, il quarantanovenne ha forzato la porta d'ingresso. La donna stava dormendo quando se lo è ritrovato davanti, ubriaco e armato del coltello, che ha iniziato ad agitare davanti al volto della donna. Dopodiché l'avrebbe aggredita fisicamente, strattonandola e tirandole i capelli. Soltanto dopo essersi divincolata dalla presa dell'ex compagno, la donna è riuscita a contattare il numero di emergenza unico 112 e a chiedere l'intervento dei carabinieri che sono arrivati prontamente a casa sua.

Una volta sul posto, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione. L'uomo si era chiuso all'interno dell'appartamento ancora armato per impedire ai militari di entrare. Una volta dentro, i carabinieri sono stati minacciati e spintonati: in breve tempo, però, sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo e il coltello è stato sequestrato.

L'arresto e le denunce

Ancora una volta, la donna ha denunciato ai carabinieri le agggressioni fisiche e le minacce di morte da parte dell'ex compagno, che aveva lasciato nello scorso settembre. In quella circostanza, il 49enne era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo d’arma: l'uomo l’aveva minacciata con una pistola gettata in un dirupo prima dell’arrivo dei militari. Con i precedenti e gravemente indiziato di atti persecutori e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere, l'uomo è stato arrestato e poi trasferito nel carcere di Velletri.