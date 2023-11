Expo 2030, Riyad ha vinto con 119 voti: delusione Roma, terza con soli 17 voti Ecco l’annuncio della città che ospiterà Expo 2030, i risultati ufficiali: ha trionfato Riyad, Roma è terza con soli 17 voti. Seconda Busan, con 29 voti.

Ha vinto Riyad, la Capitale dell'Arabia Saudita. Non c'è stato bisogno di ballottaggio, ma al secondo posto si è piazzata Busan, moderna città portuale della Corea del Sud. Roma è terza con appena 19 voti. La capitale dell'Arabia Saudita, quindi, ospiterà Expo 2030. L'annuncio è stato dato alle 17.26 di oggi, 28 novembre.

Riyad ha ottenuto 119 voti, Busan 29 e Roma 17, secondo quanto si legge sull'account ufficiale del Bie.

La città che ospiterà Expo 2030 è stata scelta dai delegati dei 182 membri del Bie, Bureau International des Expositions durante l'assemblea generale che si sta tenendo in queste ore nel Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux, alle porte di Parigi.

A che ora sarà annunciata la città che ospiterà Expo 2030

I 182 delegati avranno a disposizione per votare un dispositivo digitale con tre numeri assegnati alle tre città: 1 per Busan, 2 per Roma e 3 per Riyad. Per vincere direttamente al primo turno di votazione, che si terrà a scrutinio segreto come il ballottaggio, la città candidata dovrà conquistare 122 voti, cioè i due terzi dei voti complessivi. Se nessuna delle tre riuscirà in questo intento, si passerà al secondo turno con votazione tra le due proposte più votate. A quel punto, per vincere occorrerà conquistare il 50 per cento più uno dei voti. Il responso finale con l'annuncio ufficiale da parte del Bie è previsto entro le ore 17.

Chi vince tra Roma, Riyad e Busan: la Capitale spera nel ballottaggio

Stando alle ultime previsioni, Riyad sarebbe nettamente in testa, ma forse non riuscirà ad superare la soglia dei 122 voti necessari ad evitare il ballottaggio. La speranza di Roma è di arrivare al secondo turno, battendo Busan (che però può contare sui voti dei paesi asiatici, Giappone su tutti) e sperando di sovvertire i pronostici con l'aiuto del voto segreto. Per fare un esempio, la Francia ha fatto sapere che voterà l'Arabia Saudita al primo turno, ma che potrebbe votare Roma al ballottaggio.

L'ultimo appello per Roma Expo 2030 con Bebe Vio e Sabrina Impacciatore

Dalle 13.30 le tre città hanno fatto un'ultima presentazione del loro progetto ai delegati. Per Roma hanno parlato la campionessa paralimpica Bebe Vio, l'attrice Sabrina Impacciatore e Trudie Styler, ambasciatrice Unicef e moglie della rockstar Sting. Durante la presentazione è stato mostrato anche un video con protagonista il tennista italiano Yannik Sinner, numero 4 nella classifica Atp e trascinatore della squadra italiana vincitrice in Coppa Davis.

"L'Italia incarna i valori dello sport, società e umanità, che sono al centro del nostro progetto. Nel tennis dobbiamo vincere due set, come il numero che dovete votare oggi. Votate 2 per Roma, per vincere insieme", ha detto Sinner.

A Parigi Gualtieri e il ministro Abodi, Meloni manda un messaggio

A rappresentare l'Italia a Parigi ci sono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio: il nostro progetto, ha detto, "è dedicato al rapporto tra le persone e i territori, un progetto che dà voce all'identità di ogni nazione. Alla base del nostro progetto c'è il rispetto per ogni partecipante di ogni Paese. A Roma, ogni nazione troverà il suo spazio, come un pari tra pari, e avrà la possibilità di mettere in mostra la propria identità". Il progetto di Roma si intitola: "Persone e territori: rigenerazione, inclusione e innovazione".

Per Virginia Raggi, presidente della Commissione capitolina Expo, "in questo momento noi stiamo contrapponendo una progettualità che è quella che ha ad oggetto una città sostenibile, una città per tutti i cui nessuno viene lasciato indietro, che sia ‘leggera' sul pianeta. Quindi, cerchiamo di affrontare le sfide del futuro, superandole ovviamente, e lo facciamo con un metodo che rispetta tutti gli altri Paesi, che poi devono votare. Ci contrapponiamo a un sistema che è quello di Riyad, il nostro principale competitor, basato sui soldi sostanzialmente, sul potete economico, sulla forza. Ci contrapponiamo a un regime dove i diritti civili e umani sono calpestati. È uno scontro di due civiltà, quindi è un momento storico importantissimo".

Intervenendo a ‘Un giorno da pecora', il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha detto che Roma ha buone possibilità di arrivare al ballottaggio: "Le possibilità di andare al ballottaggio sono tante, credo con Ryad, anche se Busan ha lavorato tantissimo".