Anche Jannik Sinner prova a portare voti per Expo 2030: il messaggio per Roma Per tentare fino all’ultimo di convincere a scegliere Roma i delegati del Bie che dovranno esprimere il loro voto, è ‘sceso in campo’ anche Jannik Sinner.

A cura di Enrico Tata

Fra poche ore si saprà quale città ospiterà Expo 2030 tra Roma, Busan e Riyad. E per tentare fino all'ultimo di convincere a scegliere Roma i delegati del Bie che dovranno esprimere il loro voto, è ‘sceso in campo' anche Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp, trascinatore dell'Italia che ha vinto la Coppa Davis e finalista alle Atp Finals di Torino, ha inviato un messaggio a supporto della candidatura della Capitale italiana.

"Cerco di non mollare mai quando gioco a tennis, indipendentemente dal punteggio. Cerco di fare il meglio che posso dentro e fuori dal campo. Sono felice di essere qui con voi oggi, specialmente dopo la vittoria della Coppa Davis da parte dell'Italia la scorsa domenica. L'Italia incarna i valori dello sport, società e umanità, che sono al centro del nostro progetto. Nel tennis dobbiamo vincere due set, come il numero che dovete votare oggi. Votate 2 per Roma, per vincere insieme", ha detto Sinner in un video pubblicato sul profilo ufficiale ‘Expo 2030 Roma' (e proiettato oggi, ovviamente, durante l'ultima presentazione della candidatura ai delegati).

I 182 delegati che esprimeranno il loro voto, infatti, avranno a disposizione un telecomando elettronico e per votare Roma dovranno premere il pulsante numero 2 sul congegno. Il voto è previsto intorno alle ore 17 di oggi, martedì 28 novembre.