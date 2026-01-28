Ex pugile evade dai domiciliari per perseguitare l’influencer Zoe Mallucci: arrestato dopo un mese di latitanza

Massimiliano Buccheri, 41 anni, ex pugile, è stato arrestato a Roma dopo settimane di fuga. È accusato di stalking ai danni dell’influencer Zoe Mallucci.

Foto da Instagram

L'ex pugile Massimiliano Buccheri, 41 anni, è stato arrestato nella mattina di sabato 24 gennaio dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato rintracciato nel quartiere Fleming di Roma dopo più di un mese di latitanza, era ricercato perché gravemente indiziato del reato di stalking. Gli agenti lo hanno portato in carcere, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Arrestato sotto casa della ex Zoe Mallucci

La vittima dell'uomo accusato di stalking è Zoe Mallucci, giovane e nota influencer e modella. I due avevano una relazione tormentata iniziata nel 2024, per terminare poco dopo. La ragazza, però, aveva deciso di interrompere il rapporto non riuscendo più a sopportare la gelosia e la possessività dell'allora compagno.

Buccheri, non accettando la volontà di Mallucci di interrompere la relazione, aveva iniziato a seguirla minacciandola, volendo continuare ad avere un controllo su di lei.

La denuncia dell'influencer e l'evasione dai domiciliari

L'atteggiamento ossessivo si era fatto sempre più marcato, portando la ragazza all'esasperazione. La donna, temendo persecuzioni da parte dell'ex lo ha poi denunciato alla Polizia di Stato. Da subito il quadro indiziario emerso a carico dell’uomo nel corso è apparso serio. Le indagini degli agenti del XV Distretto Ponte Milvio hanno poi portato all’emissione da parte del Gip di un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, con anche applicazione del braccialetto elettronico.

L'ex pugile, però, si è presentato di nuovo sotto casa della ragazza lo scorso dicembre, costringendola di fatto a richiedere ancora una volta l’intervento delle forze dell’ordine. Quando sono arrivati gli agenti l’uomo ha ingranato la retromarcia colpendo due poliziotti e facendoli cadere a terra. Dopodiché è fuggito rischiando anche di investirli.

A seguito di questo episodio il gip ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del carcere. Da quel momento, Buccheri si reso irreperibile fino allo scorso sabato mattina quando è tornato ancora una volta nei pressi dell’abitazione dell’ex.

Raggiunto dagli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, l'uomo ha provato a resistere all'arresto e ne è nata una colluttazione in cui il 41enne ha tentato la fuga entrando nell’androne di un palazzo. Altre pattuglie, però, hanno circondato l’area circostante, finché lo hanno raggiunto e bloccato mentre provava a scavalcare una recinzione.