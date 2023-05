Ex collaboratrice di Gisella Cardia parla di un giro di 6 milioni di euro per costruire un santuario Gisella Cardia e suo marito Gianni in diretta da Barbara D’Urso hanno risposto alle accuse che gli sono state rivolte.

A cura di Alessia Rabbai

Un'ex collaboratrice di Gisella Cardia parla di un giro di 6 milioni di euro per la costruzione di un santuario. La notizia è stata data dalla trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D'Urso. In diretta nella puntata di oggi c'erano Gisella Cardia e suo marito Gianni, per rispondere alle accuse che sono state loro rivolte. Gli argomenti di cui hanno parlato sono diversi, dalle questioni giudiziarie a carico dei due coniugi alle accuse di truffa, dalle presunte apparizioni della Madonna alle lacrimazioni della statuetta che marito e moglie tengono in casa alle presunte dichiarazioni fatte da una ex collaboratrice della veggente, la quale avrebbe parlato di un giro di denaro di 6 milioni di euro, che sarebbero serviti per la costruzione di un santuario.

Le questioni giudiziarie dei coniugi Cardia

Il primo argomento affrontato in trasmissione dai coniugi Cardia è stato quello delle questioni giudiziarie in corso. Gisella è condannata in primo grado con pena sospesa per bancarotta. "Se ne discuterà in Tribunale, credo che andrà abbastanza bene, della cosa se ne stanno occupando i miei avvocati". Per quanto riguarda invece il rinvio a giudizio del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di Gianni Cardia, quest'ultimo ha spiegato che "si tratta di una vecchia questione, non so perché sia stata tirata fuori oggi".

Gianni è finito a processo per abusivismo edilizio, per i manufatti contestati dall'Ente Parco di Bracciano e Martignano nel terreno dei raduni di preghiera che avvengono il 3 di ogni mese in via Campo delle Rose a Trevignano Romano. Ieri è stato rimossa la tettoia abusiva e oggi guardiaparco e vigili urbani hanno notificato la parziale ottemperanza dell'ordinanza.

Le accuse di truffa e i bilanci dell'associazione

Gisella e Gianni hanno parlato in tramissione anche delle accuse di truffa che sono state loro rivolte. Gisella è stata chiamata a rispondere a quanto raccontato da un medico – anonimo e non presente in trasmissione – al quale sarebbe arrivata da Gisella la richiesta di 60 mila euro "per lavarsi la coscienza". Fatto che la veggente ha smentito.

Alle accuse di truffa e alle accuse di chiedere soldi per business sulla figura della Madonna Gisella ha ribadito: "Non abbiamo mai chiesto un euro a nessuno". Gianni Cardia ha poi mostrato in diretta i bilanci e l'attuale estratto conto dell'associazione Madonna di Trevignano, che ammonta a 2.990, 26 euro e ha invitato "chiunque ne abbia il titolo a controllare i nostri conti".

Ex collaboratrice denuncia giro di 6 milioni di euro

A Pomeriggio 5 è stata data la notizia che una presunta ex collaboratice di Gisella Cardia avrebbe parlato di un giro di 6 milioni di euro per la costruzione di un santuario e che l'avrebbe denunciato ai carabinieri. Soldi che, sempre a dire di questa persona, arriverebbero dall'estero.

Gisella Cardia ha respinto tutte le accuse che le sono state fatte, ribadendo: "Non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno". Nel caso specifico ha spiegato che "questa persona di cui si parla è venuta a casa nostra – di Gisella e Gianni ndr – portata da amici comuni nel 2017, ma io non le ho mai chiesto nulla".