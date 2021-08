Evade dai domiciliari e viene arrestato: “Ho caldo, volevo solo fare una passeggiata” “Ho caldo, volevo solo fare una passeggiata” è la giustificazione di un quarantatreenne romano ai carabinieri di Tor Bella Monaca, che lo hanno arrestato per evasione. L’uomo si trovava ristretto ai domiciliari, ma ha violato la misura cautelare ed è stato ritrovato in strada in via Amico Aspertini.

È evaso dagli arresti domiciliari, ai carabinieri che lo hanno trovato in strada e fermato ha detto: "Soffro il caldo, volevo fare una passeggiata". L'episodio risale allo scorse ore ed è avvenuto in zona Tor Bella Monaca a Roma. Protagonista un quarantatreenne romano, con precedenti penali a suo caricoe sottoposto a misura cautelare, che ha violanto le restrizioni alle quali era stato sottoposto, aggravando di fatto la sua posizione. Secondo le informazioni apprese la gazzella dei militari della stazione di Tor Bella Monaca era in zona per i consueti pattugliamenti sul territorio della periferia Est della Capitale, quando ha notato l'uomo in strada in via Amico Aspertini e lo ha riconosciuto.

Alla vista dei carabinieri che lo hanno raggiunto chiedendogli cosa stesse facendo e perché avesse lasciato senza autorizzazione la sua abitazione, nonostante le restrizioni sulla sua libertà personale alle quali era sottoposto, il quarantareenne ha risposto ai militari di sentire troppo caldo in casa a causa delle alte temperature di questi giorni e che aveva bisogno di uscire un po' per rifocillarsi e per riprendere fiato, che poi sarebbe a breve rientrato. A nulla sono servite le sue giustificazioni, la sua posizione si è aggravata, i militari lo hanno infatti arrestato per il reato di evasione e ciò potrebbe provocargli l’aggravamento della misura cautelare a cui è sottoposto. Lo hanno fatto salire a bordo dell'auto di servizio riportandolo a casa, dove al momento si trova nuovamente ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di essere processato per direttissima.