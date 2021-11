Estate 2022: otto nuove destinazioni da Roma Fiumicino per Ryanair Tra i nuovi collegamenti della compagnia low cost dall’aeroporto di Fiumicino ci sono anche diverse mete estive con Canarie, Baleari, Grecia e Corsica. Fino a sabato una promozione per chi prenota subito.

A cura di Redazione Roma

La compagnia di volo low cost Ryanair ha annunciato che per la prossima estate 2022 saranno operative otto nuove rotte dall'aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci. Otto nuove destinazioni dal principale scalo aeroportuale di Roma verso altrettante mete, alcune delle quali classiche destinazioni estive all'estero. L'unico nuovo collegamento interno è quello verso Cuneo. Poi sono quattro le rotte verso quattro tradizionali mete balneari: Figari (nel sud della Corsica), per l'isola di Gran Canaria nell'omonimo arcipelago, per l'isola delle Baleari Minorca, verso l'isola greca di Cefalonia e verso l'aeroporto greco di Prevenza-Aktion un attimo approdo per imbarcarsi per le isole. Annunciato anche il collegamento diretto con la capitale della Svezia Stoccolma e verso Tangeri, che diventa così la terza città del Marocco coperta da Ryanair dagli scali romani dopo Marrakesh e Fez.

La promozione per il lancio dei nuovi voli da Roma

Per lanciare sul mercato le nuove tratte e farle conoscere alla clientela, la compagnia irlandese ha lanciato una promozione valida fino alla mezzanotte di sabato 27 novembre per le nuove mete, con tariffe a partire da 29.99 euro tramite il sito della compagnia, un modo per programmare con largo anticipo e a un prezzo contenuto le prossime ferie. “Siamo orgogliosi di continuare ad incrementare la nostra presenza su Roma, offrendo, per la prossima estate, il maggior numero di voli su Roma dall’inizio delle nostre operazioni e il maggior numero di rotte rispetto a qualsiasi altra compagnia", ha dichiarato Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair.