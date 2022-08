Escursionista morto al Gran Paradiso, cordoglio per Alessandro Moretti: era professore alla Sapienza Il professor Moretti insegnava Geografia Economica. È morto il 14 agosto scorso, precipitando dalla Punta Rossa della Grivola durante un’escursione.

A cura di Beatrice Tominic

Università Sapienza di Roma

Insegnava Geografia Economica all'università di Roma La Sapienza, l'escursionista morto il 14 agosto sulle vette del Gran Paradiso, dove era andato in vacanza con la moglie e alcuni parenti. Il professor Alessandro Moretti aveva 54 anni ed era un escursionista esperto. Per questa ragione, secondo molti, è difficile pensare che sia precipitato dalla montagna dopo essere scivolato: un'ipotesi più accreditata potrebbe invece essere quella di un malore ad alta quota.

Nella giornata di domenica scorsa, 14 agosto, il professor Moretti era uscito in montagna per un'escursione: alle 23.30, non essendo ancora rientrato, la moglie ha allertato i soccorsi che si sono immediatamente messi alla ricerca dell'uomo. Soltanto la mattina successiva, grazie all'intervento di un elicottero, le ricerche hanno permesso di individuare il corpo ormai senza vita del professore e di recuperarlo.

Il cordoglio del mondo accademico

L'intero mondo accademico si è espresso per esprimere il proprio cordoglio perla morte del professore. L'Associazione dei geografi italiani – Association of Italian Geographers, non appena conosciuta l'identità dell'escursionista, ha espresso il proprio dolore per la sua scomparsa pubblicando una nota sui social network: "Apprendiamo con profonda tristezza della morte di Alessandro Moretti, venuto a mancare nel corso di un’escursione in Val d’Aosta, sul Massiccio del Gran Paradiso. Alessandro Moretti ha dedicato gran parte della propria attività di ricerca allo studio del turismo, con particolare attenzione al turismo montano e al turismo sportivo. Le geografe e i geografi si stringono attorno ai familiari di Alessandro, ricordandone l’impegno nonché la passione che lo guidava, anche al di fuori dell’accademia, nei luoghi che più gli erano cari". Il saluto della comunità è presto stato sottoscritto dall'AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) della sezione Roma e Lazio.

In breve tempo è arrivato anche un messaggio dall'ateneo in cui il professor Moretti insegnava, l'università di Roma La Sapienza. Nella pagina ufficiale del Corso di Laurea magistrale di Gestione e Valorizzazione del Territorio, si legge: "Nella serata di ieri 15 agosto, il prof. Filippo Celata ci ha informato della tragica scomparsa del Collega prof. Alessandro Moretti per un grave incidente in montagna. Alessandro Moretti era in servizio presso il Dipartimento Memotef del nostro Ateneo, docente di Geografia economica anche presso la nostra triennale in Scienze Geografiche per l'Ambiente e la Salute. Ai famigliari, alle persone care e alle colleghe e ai colleghi a Lui più vicini, vanno le più sentite e sincere condoglianze da parte delle/degli studenti e di tutto il personale docente e amministrativo del nostro CdS Cdl Magistrale Geografia Sapienza in Gestione e Valorizzazione del Territorio".

Il messaggio dalla Lega dei Collezionisti

Il professor Moretti era molto conosciuto anche all'esterno dell'ambiente accademico: oltre alla montagna collezionava cimeli sportivi. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla Lega dei Collezionisti, associazione a tutela dei collezionisti di cimeli del calcio, di cui faceva parte: "È con il dolore nel cuore che diamo notizia della scomparsa dell’amico Alessandro Moretti. Era anche un collezionista nostro socio e facente parte del Direttivo della Lega. Alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze da parte di tutti i componenti della Lega dei Collezionisti".