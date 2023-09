Esce fumo dall’autobus: passeggeri in fuga a pochi passi da San Pietro L’autobus della linea 31 è stato avvolto dal fumo mentre si trovava in via Anastasio II e ha costretto passeggeri e passeggere a scendere di corsa dal mezzo: ecco cosa è successo.

Dopo l'epoca dei flambus, è il turno degli autobus affumicati? È quello che sembra essere accaduto poco fa, nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre, a Roma, nel quadrante nord ovest della Capitale. Qui, nel quartiere Aurelio, un autobus è stato avvolto quasi completamente da un fumo denso e bianco che deve essersi originato, probabilmente, dalla parte posteriore della vettura. Il bus avvolto dal fumo appartiene alla flotta di Atac: il fumo è nato mentre veniva utilizzato per svolgere il percorso della linea 31 che da Laurentina porta a piazzale Clodio.

L'incidente, che ha messo in fuga i passeggeri e le passeggere che si trovavano a bordo del bus quando ha iniziato a sputare fumo, è avvenuto all'altezza via Anastasio II a pochi passi da San Pietro e dalla Santa Sede.

Perché l'autobus ha iniziato a fare fumo

Non si conosce ancora con esattezza la causa della perdita di fumo. Secondo le prime informazioni raccolte potrebbe trattarsi di un guasto meccanico o, addirittura, semplicemente di un estintore attivato per sbaglio. Nessun incendio: le verifiche tecniche hanno permesso di accertare che non si è trattato di un incendio. Il fumo che si è sprigionato, invece, non è altro il vapore acqueo da un manicotto. La vettura coinvolta è già stata messa in riparazione.

Il video online

Alcuni passanti che si trovavano dall'altra parte della strada hanno ripreso la scena con il loro telefonino e poi l'hanno condivisa sui social network. "Però non si sente odore di bruciato", spiega una prima voce, probabilmente della persona che sta girando il video. Le risponde subito una seconda: "Ma sicuramente c'è qualcosa che non va".