Enzo Salvi interviene per difendere un cane maltrattato in piazza Mazzini dal padrone L’attore e comico Enzo Salvi è intervenuto per liberare un cane Jack Russell maltrattato dal suo padrone questa mattina in piazza Mazzini a Roma. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Roma

L'attore e comico Enzo Salvi, da tempo è in prima fila per la difesa dei diritti degli animali. Oggi, sabato 26 aprile, è intervenuto in prima persona per difendere un cane in piazza Mazzini, nel quartiere Prati a Roma. Notata la scena appena parcheggiata la macchina, invece di girarsi dall'altra parte ha preso di petto il padrone dell'animale chiedendogli di smetterla. Il giovane, che stava portando a spasso un Jack Russell prendendo a calci e strattonandolo per il collare, è rimasto sulle prime interdetto, dopo ha risposto a malo modo.

Il racconto di Enzo Salvi

“Non sono rimasto a guardare –ha spiegato Enzo Salvi al sito d'informazione Canale 10 – sono intervenuto, liberando il povero animale dalle sue mani. Alla mia azione, il ragazzo ha reagito in modo arrogante, invitandomi a ‘farmi gli affari miei’." La vicenda è terminata con il precipitoso allontanamento del ragazzo: "Di fronte a tanta violenza e spavalderia, ho perso la pazienza. Lui è poi fuggito minacciando di denunciarmi. Se davvero lo farà, sarà per me un motivo di orgoglio. Non smetterò mai di intervenire per difendere chi non può farlo da solo. Gli animali vanno protetti, senza esitazioni”.

Enzo Salvi e la storia del suo pappagallo Fly preso a sassate

Da anni testimonial di campagne contro i maltrattamenti degli animali, Enzo Salvi è stato protagonista sul malgrado di uno brutto episodio finito poi in tribunale: è l'agosto del 2020 quando il pappagallo, Fly, viene colpito a sassate da un uomo nella Pineta di Ostia. Il caso è stato recentemente archiviato per la "tenuità del fatto". Dopo i colpi ricevuti l'animale non può più volare.