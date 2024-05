video suggerito

Entrano in una cantina per rubare olio e vino, sorpresi dal padrone di casa: arrestati due uomini A lanciare l'allarme è stata la figlia dell'uomo, corsa in caserma per chiedere aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il padre stava avendo una colluttazione con uno dei due ladri.

A cura di Natascia Grbic

Si sono introdotti nella cantina di un'abitazione ad Ardea, in via Modena, per rubare olio e vino: sorpresi dal padrone di casa, un uomo di 58 anni, hanno ingaggiato una violenta colluttazione. La tentata rapina si è conclusa con un nulla di fatto per due uomini di 46 e 47 anni, arrestati dai carabinieri della Tenenza di Ardea in flagrante. Uno è stato beccato proprio mentre era in corso l'aggressione all'uomo. L'altro è stato rintracciato a cinquanta metri di distanza: aveva provato a far perdere le proprie tracce nascondendosi tra gli arbusti in mezzo ai campi, ma è stato visto dai militari, che lo hanno arrestato. Entrambi sono stati posti ai domiciliari.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte. In caserma si è presentata una ragazza, spaventata, chiedendo aiuto perché era in corso un furto nella sua abitazione. Due carabinieri liberi dal servizio e in borghese sono andati immediatamente a casa della giovane, dove hanno trovato il padre impegnato in una colluttazione con uno dei due ladri, sorpreso a frugare nella cantina. L'uomo è stato immediatamente bloccato, mentre l'altro è stato trovato poco distante mentre si nascondeva tra gli arbusti presenti nei campi.

Il 58enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia, dove è stato medicato per le ferite riportate. Dopodiché è stato dimesso con cinque giorni di prognosi. I due ladri sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, con il giudice che ha convalidato la misura. Entrambi devono rispondere di tentata rapina.