video suggerito

Abusa di una bimba di 8 anni per mesi, sua vicina di casa a Roma: arrestato un 40enne L’uomo, un 40enne, si è trasferito circa un anno fa nel nuovo condominio. E dopo un po’ ha iniziato a molestare la piccola sempre con più insistenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Da quando si è trasferito nel condominio, circa un anno fa, ha stretto amicizia con i vicini di casa. Ma dopo qualche mese ha iniziato ad essere più insistente con la figlia della coppia, una bimba di otto anni, fino a molestarla per mesi. E, in un caso, approfittare della piccola quando la bimba si trovava da sola in casa, facendosi aprire con la scusa di giocare insieme. A raccontare i fatti, la piccola stessa che si è confidata con i genitori.

Le molestie e gli abusi

Aveva stretto amicizia con i vicini di casa, genitori di una bimba di otto anni. L'uomo, un quarantenne, era arrivato nel condominio di Tor Bella Monaca, periferia est della capitale, circa un anno fa. E dopo qualche mese, non appena entrato in confidenza con la coppia, avrebbe iniziato a molestarla.

Inizialmente quello tenuto dal quarantenne, di origine marocchina, sembrava essere un comportamento normale nel comprensorio nuovo. Lavorava, salutava i condomini. E ogni volta che incontrava la bimba, la figlia della coppia con cui era entrato più in confidenza, che viveva nel palazzo da tempo, le dedicava attenzioni offrendole dolci, gelati, caramelle o raccontandole favole. Ma poi le attenzioni sono diventate sempre più morbose.

Le molestie e gli abusi

Gli atteggiamenti del quarantenne, però, sono diventati sempre più insistenti e sempre più morbosi nei confronti della piccola con il passare del tempo. Ha iniziato a baciarla e a farle dei massaggi. E, quando sapeva che la bimba si trovava sola in casa, inventava scuse per andarla a trovare. Diceva di voler giocare con lei, ma invece avrebbe abusato di lei.

La bimba è diventata sempre più triste, si è presto chiusa in se stessa, fino a smettere di parlare. In quel momento i genitori le hanno chiesto spiegazioni. Pensavano si potesse trattare di qualche problema a scuola. E invece, dopo il racconto della bimba, è scattata la denuncia nei confronti dell'uomo.

La denuncia e l'arresto

A mesi dall'inizio delle molestie, la piccola è riuscita a confidarsi con i genitori che hanno presto sporto denuncia. Lunedì scorso il quarantenne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore su richiesta della pubblico ministero Gabriella Fazi.