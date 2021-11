Entra con una mazza all’interno di un pub di Frascati e picchia titolare e cuoco Il fatto è accaduto intorno alle 22 di giovedì 25 novembre al pub Viecce di via Don Bosco a Frascati. Il responsabile è un ragazzo di 18 anni del posto.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo entra all'interno di un noto pub di Frascati con in mano una mazza da baseball, poi aggredisce il gestore e un cuoco e distrugge parte del locale. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di giovedì 25 novembre al pub Viecce di via Don Bosco. Il responsabile è un ragazzo di 18 anni del posto. Il dipendente del pub ha riportato fratture alle mani giudicate guaribili in 25 giorni, mentre il titolare del pub è rimasto ferito all'occhio, visitato e dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. L'aggressione è stata resa nota sul gruppo Facebook ‘Frascati Segnalazioni' con tanto di fotografie dei due ferite.

"Ecco quanto successo giovedì sera nel nostro locale, zona Fontana Vecchia, dopo l’avvento di un elemento armato di mazza da baseball. Innumerevoli le richieste di aiuto arrivate, purtroppo a tragedia semi sfiorata. Cosa altro deve succedere per prendere provvedimenti nei confronti di recidivi più volte segnalati? Si accettano consigli…", ha scritto il titolare del pub rimasto ferito, Simone Laurenti. "Dopo sette anni di impegni e sacrifici nel locale ecco cosa è successo quando ci ritroviamo nella semi tragedia per un elemento che si è presentato in stato furioso che comincia a scagliarsi contro di noi senza motivo, causandoci la bellezza di 25 giorni di prognosi. Ci mobiliteremo il più possibile per rendere ancora più sereno il nostro ambiente lavorativo appellandoci a qualsiasi autorità disposta ad aiutarci".

Stando a quanto si apprende, il 18enne è stato processato ieri per direttissima al Tribunale di Velletri e si trova ora agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stata infastidendo alcuni clienti, sarebbe stato allontanato e poi sarebbe tornato per vendicarsi. "Ragazzi per la vicenda Attualmente accaduta rimarremo momentaneamente chiusi", si legge sulla pagina Facebook.