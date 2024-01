Ennesimo caso di violenza contro le donne a Roma: 47enne accoltella la compagna, arrestato L’uomo ha accoltellato la compagna durante una discussione nel loro appartamento all’Ostiense, a Roma. La donna è stata ricoverata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. La notte del 6 gennaio ha accoltellato la compagna a un fianco, facendola finire in ospedale in codice rosso. Ricoverata al San Giovanni, non è fortunatamente in pericolo di vita, anche se ha continuato a perdere sangue fino a che non è stata presa in carico dai medici.

A chiamare il 112 era stata proprio la donna. Per l'ennesima volta il compagno, con cui condivideva un appartamento nel quartiere Ostiense a Roma, l'aveva picchiata. Ogni occasione era buona per lui per innescare una lite e così anche quella notte: stavolta però ha preso anche un coltello da cucina colpendola al fianco e facendola sanguinare copiosamente. Una ferita che la donna ha temuto potesse esserle fatale.

Ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri che, date le condizioni della donna, hanno allertato immediatamente il 118. Il compagno si era allontanato dall'appartamento ed è stato fermato poco dopo nell'androne del palazzo, dove era andato per nascondere il coltello usato nell'aggressione. I militari lo hanno trovato nel vano tecnico dell'ascensore condominiale e lo hanno sequestrato. Il 47enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ne ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: molto probabilmente sarà rinviato a giudizio e dovrà affrontare un processo. La compagna fortunatamente sta bene e non è in pericolo di vita, anche se sotto shock per quanto avvenuto.