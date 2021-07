Emergenza rifiuti, Calenda chiede al governo di commissariare Regione e Comune: la mozione in Senato La mozione annunciata da Carlo Calenda presentata oggi in Senato che chiede al Governo di commissariare Roma Capitale e Regione Lazio in tema di rifiuti, e di mobilitare la Protezione Civile per pulire le strade della città. Continua intanto lo scontro sulla riapertura della discarico di Albano.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza rifiuti Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa mattina è stata deposta mozione in Senato firmata da esponenti di Azione, Italia Viva e +Europa, si chiede al Governo di commissariare sia la Regione Lazio che Roma Capitale in ordine alla gestione dei rifiuti. L'iniziativa era stata presentata ieri da Carlo Calenda, leader di Azione e candidato al Campidoglio: "Basta. depositeremo in Senato una mozione che chiede al Governo di commissariare Comune e Regione e far intervenire la Protezione civile. Chiederemo a tutte le forze politiche di sostenerla. Non è più una questione di partiti ma di sicurezza e salute pubblica". Allegato al tweet con l'annuncio il video di cinghiali che razzolano nella spazzatura accumulata fuori i secchioni alla Camilluccia.

"Da oltre un mese, a causa del mancato coordinamento interistituzionale tra la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale nella gestione del ciclo dei rifiuti, Roma si trova in una situazione di totale emergenza, con cumuli di immondizia che giace non ritirata sulle strade e sui marciapiedi", si legge nel testo presentato e aperto a tutte le forze politiche. Una "crisi causata da incompetenza e scarico di responsabilità tra Regione e Comune (per voce della società in house AMA S.p.A.), le cui conseguenze si riversano però unicamente sui cittadini e sulle attività economiche, queste ultime già vessate dalla tassa sui rifiuti (TARI) per utenze non domestiche il cui peso, in media, è doppio rispetto alla media nazionale".

L'iniziativa di Calenda si inserisce nello scontro asprissimo tra Pisana e Campidoglio. Dopo la scelta di Virginia Raggi di firmare un'ordinanza per riaprire la discarica di Albano, una soluzione è tutt'altra che gradita a Nicola Zingaretti che chiedeva di individuare un sito all'interno dell'area del comune di Roma. Intanto Calenda chiede l'intervento della Protezione Civile per pulire le strade, così da "risolvere con estrema urgenza la situazione dei cumuli di rifiuti e scongiurare una crisi igienico-sanitaria a Roma, assicurando ai cittadini i loro diritti in termini di vivibilità dell’ambiente locale e di sicurezza sanitaria".

Il testo della mozione depositata: