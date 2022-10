Emanuela Orlandi, manifesti in tutta Roma nel giorno dell’uscita di Vatican Girl In occasione dell’uscita del documentario Netflix ‘Vatican Girl’ la famiglia Orlandi ha fatto affiggere per tutta Roma manifesti di Emanuela.

A cura di Alessia Rabbai

Manifesti con il volto di Emanuela Orlandi sono comparsi in varie zone di Roma. Ad affiggerli è stata la famiglia della giovane scomparsa a quindici anni in Vaticano il 22 giugno del 1983, per lanciare il documentario ‘Vatican Girl' in uscita il 20 ottobre su Netflix. A Piazza della Repubblica Netflix ha messo un maxischermo, per pubblicizzare il documentario. Non è la prima volta che la famiglia Orlandi affigge le immagini di Emanuela per la città. "La sua immagine ormai la conoscono tutti – spiega a Fanpage.it Pietro Orlandi – una ragazza sorridente con una fascetta sulla fronte. Sui cartelloni ci sono alcune domande, che ci siamo posti nel corso di questi trentanove anni e alle quali non abbiamo avuto risposte". L'anno prossimo saranno trascorsi quarant'anni dalla sua scomparsa e da allora suo fratello non si è mai arreso nella ricerca della verità. Quello di Emanuela Orlandi ad oggi resta uno dei cold case più discussi della cronaca italiana.

Vatican Girl, un documentariuo Netflix su Emanuela Orlandi

La famiglia Orlandi ha affisso i manifesti di Emanuela per Roma, in concomitanza dell'uscita del documentario di Netflix giovedì 20 ottobre. Il documentario, che è diviso in quattro episodi, tenta di ricostruire uno dei casi di cronaca più complessi della storia italiana. Innumerevoli piste e diverse testimonianze sulle quali hanno lavorato per anni gli investigatori non hanno portato ancora ad alcun esito. Da quel giorno di fine giugno la famiglia Orlandi non ha più visto Emanuela, né sa dove sia. Il documentario cerca di ricostruire tutta la storia mettendo insieme quando si conosce finora con l'intenzione di farla conoscere al telespettatore nelle sue diverse fasi.

La sparizione di Emanuela Orlandi

Emanuela Orlandi era figlia di un funzionario del Vaticano. Il giorno della sua scomparsa era uscita di casa per andare a lezione di flauto in piazza Sant'Apollinare. Da allora la sua famiglia non ha più avuto sue notizie. Le ipotesi sul caso negli anni sono andate dalla Banda della Magliana alla pista della pedofilia, depistaggi e richieste di riscatto. Una delle ultime ipotesi vedrebbero un legame tra Emanuela e la tomba di Katty Skerl trovata vuota. Ipotesi alla quale il fratello di Emanuela non ha mai creduto e che secondo lui allontana dalla verità.