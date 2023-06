Emanuela Orlandi, il procuratore del Vaticano: “Deluso da Pietro, voglio scoprire la verità” Il promotore di giustizia dello Stato Vaticano Alessandro Diddi, a due giorni dal quarantennale della scomparsa di Emanuela Orlandi, si è detto deluso dal comportamento del fratello Pietro.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Noi stiamo lavorando per cercare la verità, nonostante le polemiche e i risentimenti che Pietro Orlandi manifesta alla mia persona, perché mi sta inondando di post che sicuramente sono contro di me. Ma io sono molto vicino al dolore della famiglia Orlandi e sto veramente facendo di tutto per contribuire a ricostruire questa vicenda". Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata a LaPresse Alessandro Diddi, promotore di giustizia dello Stato Vaticano che sta indagando sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta quarant'anni fa a Roma.

"Sono molto deluso dall'atteggiamento nei miei confronti – ha continuato – ma questo non mi fermerà dall'andare avanti nella ricerca della verità".