Emanuela Orlandi, centrodestra convoca Diddi, Sgrò e Pignatone: freno alla commissione d’inchiesta? Sono stati convocati in Senato per essere ascoltati Sgrò, Pignatone, Diddi, Lo Voi, Purgatori per essere ascoltati sulle ultime novità in merito al caso Orlandi.

A cura di Natascia Grbic

Avvocati, giornalisti e procuratori convocati da Fratelli d'Italia a Palazzo Madama il 6 giugno per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Un modo per fare ulteriori approfondimenti alla luce delle ultime novità giudiziarie secondo la maggioranza, un modo per fare muro secondo l'opposizione. Il centrodestra sembra infatti voler fare dietrofront dopo le polemiche sorte in seguito alle dichiarazioni di Pietro Orlandi su Papa Wojtyla.

Il 6 giugno alle 12 saranno ascoltati Laura Sgrò, avvocata della famiglia Orlandi, Giuseppe Pignatone ex procuratore capo della Repubblica a Roma e ora presidente del Tribunale di prima istanza della Città del Vaticano, Alessandro Diddi, promotore di Giustizia della Città del Vaticano, il giornalista Andrea Purgatori e Francesco Lo Voi, attuale capo della Procura di Roma.