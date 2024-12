video suggerito

Emanuela Orlandi a Londra su un volo dei servizi segreti: lo dice anche un funzionario della Difesa L’ipotesi del volo organizzato dai servizi segreti per trasportare Emanuela Orlandi a Londra il rapimento, riportata da Pietro, avrebbe un altro testimone: si tratta di un funzionario della Difesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Non soltanto Pietro Orlandi. Un'altra persona sostiene che il Vaticano avrebbe chiesto un volo per Londra ai servizi segreti per trasportare Emanuela Orlandi. Si tratterebbe di un funzionario della Difesa. Secondo questa persona il volo, partito da Roma Ciampino, sarebbe avvenuto ad un paio di mesi dalla scomparsa della quindicenne: a bordo del velivolo ci sarebbero state due donne e due uomini.

Il volo per trasportare a Londra Emanuela Orlandi

A riportare le dichiarazioni del funzionario è la trasmissione Far West condotta da Salvo Sottile su Rai Tre, alla presenza del fratello di Emanuela Orlandi. Il volo sarebbe stato organizzato dai servizi segreti italiani su richiesta del Vaticano a qualche mesi dalla terribile data del 22 giugno 1983.

A raccontarlo al programma televisivo è un ex funzionario, di cui non viene rivelato il nome: si tratta di una conferma di quanto già dichiarato da Pietro Orlandi che aveva parlato anche del coinvolgimento di Vittorio Baioni come primo carceriere di Emanuela una volta arrivati a Londra. Baioni, ex nar e amico dei Fioravanti, avrebbe preso quel volo insieme ad Emanuela.

Emanuela Orlandi portata a Londra dai servizi segreti italiani: "Ho organizzato io il volo"

L'ex funzionario della Difesa, che lavorava nel ministero guidato all'epoca da Spadolini, ha dichiarato di essere stato lui stesso a preparare il viaggio per trasferire a Londra Emanuela Orlandi. Per questo a bordo, sembra affermare con certezza, dice che ci sarebbero state due donne e due uomini. I nomi, però, non li avrebbe mai conosciuti.

Quello raccolto dalla trasmissione televisiva sembra essere l'ennesimo tassello per ricostruire la pista che porta Emanuela Orlandi a Londra. Dopo l'indizio della collanina, i cinque fogli utilizzati come documenti di note spese sul soggiorno della ragazzina (mai riconosciuti formalmente dal Vaticano) e le varie testimonianze che si incrociano sul caso, resta un unico interrogativo. Quel tanto atteso dossier, spesso negato dal Vaticano di cui ora, invece, viene affermata l'esistenza, potrebbe portare ulteriore certezze sulla pista di Londra?