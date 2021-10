Elezioni Roma, Gualtieri: “Voglio sgomberare subito Casapound” Il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri ha dichiarato di voler “procedere immediatamente allo sgombero di Casapound”. Gualtieri ieri ha visitato il V Municipio in campagna elettorale. Lunedì incontrerà Virginia Raggi per visionare i dossier su Roma, in caso di vittoria al ballottaggio.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Gualtieri in campagna elettorale nel V Municipio (La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"È mia intenzione procedere immediatamente allo sgombero di Casapound". Sono le parole di Roberto Gualtieri ai giornalisti alla domanda sul dossier relativo al gruppo di entrema destra nella Capitale. Alla domanda su cosa intende fare in caso di vittoria alla luce dell'inchiesta di Fanpage.it a Milano, il candidato del centrosinistra ha risposto che ne ha già parlato con il Governo e che in caso di vittoria è sua intenzione procedere subito a liberare la sede di via Napoleone III. Un lavoro già portato avanti dalla sindaca uscente. Roberto Gualtieri ieri era in visita al mercato rionale di Centocelle e in visita alle case popolari di Tor Sapienza, insieme al candidato presidente del V Municipio Mauro Caliste. "Ripartire da questi territori è priorità assoluta – ha detto – così come fare interventi discussi con il coinvolgimento dei cittadini".

Lunedì Gualtieri incontrerà Raggi per i dossier

Mentre Gualtieri era in periferia per incontrare i cittadini in occasione della campagna elettorale, l'avversario al ballottaggio del 17 e 18 ottobre della coalizione di centrodestra Enrico Michetti era in Campidoglio e ha incontrato Virginia Raggi ‘per un caffé'. La sindaca uscente ha aperto i dossier, che riguardano i temi principali della Capitale, dai trasporti alla legalità, dalla lotta alla criminalità all'Expo. "Ho assicurato disponibilità a collaborare per l'interesse della città" ha dichiarato Raggi a margine dell'incontro. L'obiettivo è partire subito, senza perdere tempo. Lunedì sarà Gualtieri ad incontrare Raggi, anche con lui è in programma lo stesso confronto, in vista della vittoria dell'uno o dell'altro candidato, quando i cittadini si recheranno di nuovo alle urne per eleggere finalmente il nuovo sindaco di Roma.