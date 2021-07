Elezioni Roma 2021: nasce ‘Roma Futura’, la lista di Giovanni Caudo Giovanni Caudo ha ufficializzato la nascita della lista ‘Roma Futura’, a cui aderiranno Possibile Roma, Volt, Pop (che fa riferimento a Marta Bonafoni), Green Italia (di cui fa parte anche Rossella Muroni) e altre reti civiche. Sinistra Italiana, Sinistra per Roma, Liberare Roma e Articolo 1 presenteranno un’altra lista.

A cura di Enrico Tata

A sostegno di Roberto Gualtieri ci saranno almeno due liste di sinistra, dopo il fallimento della proposta unitaria. Da una parte Sinistra per Roma, Articolo Uno, Liberare Roma e Sinistra Italiana. Dall'altra i sostenitori di Giovanni Caudo, che oggi ha annunciato la nascita della lista ‘Roma Futura', a cui aderiranno anche Possibile Roma, Volt, Pop (che fa riferimento a Marta Bonafoni), Green Italia (di cui fa parte anche Rossella Muroni) e altre reti civiche. Nella nota stampa ufficiale viene definita "civica, ecologista, femminista e di sinistra". La priorità sono "le lotte alla disuguaglianza. Roma verde e sostenibile capace di affrontare la sfida climatica, Roma Capitale europea e del mediterraneo, Roma Capitale della conoscenza e della cultura che combatte le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, che afferma i diritti di tutte e di tutti a partire da quello all'abitare, e sa mettere a lavoro la sua grande ricchezza producendo innovazione, mobilitando le energie sociali, le reti solidali e di mutuo aiuto, generando beni comuni e lavoro di qualità".

Su questi temi, ha dichiarato Caudo, "impegneremo la coalizione di centro sinistra e il candidato sindaco Roberto Gualtieri. Roma è contemporaneamente inefficiente e ingiusta. Noi vogliamo costruire una città più vivibile, semplice, accogliente, inclusiva ed equa, che contrasti le mafie e liberi i quartieri dalla criminalità organizzata, vogliamo riprenderci l'orgoglio di vivere a Roma e tornare insieme ai romani e alle romane a prenderci cura della città e costruire assieme il suo futuro".

La sinistra romana si spacca: nascerà un'altra lista

Con l'annuncio di oggi è stato sancito il fallimento di una lista unitaria della sinistra a Roma in vista delle elezioni amministrative di settembre/ottobre. Liberare Roma (il movimento di Amedeo Ciaccheri), Articolo 1, Sinistra Italiana e Sinistra per Roma (che fa riferimento a Stefano Fassina) si uniranno in un progetto comune, ma "più politico" rispetto alla proposta di Roma Futura. Stando a quanto si apprende, a questa lista potrebbero aderire anche i Socialisti. Il Partito democratico aveva spinto le altre forze della coalizione a trovare una quadra sulle liste convocando una riunione per lo scorso 13 luglio a Portonaccio. Riunione che però ha decretato la spaccatura tra Caudo e altri partiti e movimenti della galassia della sinistra romana. "Apprendiamo da fonti stampa di un tavolo di lavoro intorno a Giovanni Caudo per costruire una lista elettorale alle prossime amministrative di Roma. Come Liberare Roma ribadiamo di non avere alcuna contezza di tavoli così composti. Non conosciamo, né partecipiamo a dinamiche di questa natura. Siamo piuttosto impegnati a dare seguito alla costruzione di una coalizione civica e politica, ecologista e di sinistra in tutti i municipi e per il Campidoglio così come fatto durante l'appuntamento delle primarie", era stata la risposta di Liberare Roma al tavolo di coalizione. Da parte loro, invece, Sinistra per Roma e Articolo 1 avevano sottolineato come ‘Roma Futura' sarebbe una sorta di lista Caudo, "con un'impostazione finalizzata a escludere una riconoscibile presenza della sinistra politica".