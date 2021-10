Elezioni Roma 2021, Gualtieri verso il ballottaggio: “Parlerò a elettori Raggi e Calenda” Le prime parole del candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che si dice sicuro di arrivare al ballottaggio con Enrico Michetti: “Siamo soddisfatti perché siamo al ballottaggio. In queste due settimane ci rivolgeremo a tutti i romani e a tutte le romane per dare a Roma un governo all’altezza delle grandi capitali europee. Siamo fiduciosi e ottimisti”.

A cura di Enrico Tata

Il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, verso il ballottaggio. Le proiezioni sulle elezioni comunali di Roma dei principali istituti vedono al secondo turno l'ex ministro e il candidato del centrodestra, Enrico Michetti. Al comitato elettorale di Gualtieri in via di Portonaccio l'arrivo del candidato è stato accolto da un lungo applauso: "Siamo soddisfatti perché siamo al ballottaggio. In queste due settimane ci rivolgeremo a tutti i romani e a tutte le romane per dare a Roma un governo all'altezza delle grandi capitali europee. Siamo fiduciosi e ottimisti. Noi affronteremo queste due settimane con umiltà, impegno, determinazione, capacità di ascolto e affermando le nostre idee e la nostra visione. Siamo convinti che Roma può rinascere e può essere governata in modo efficiente. Roma può tornare a svolgere un ruolo di punta tra le grandi città europee e svolgere un ruolo guida per il rilancio del nostro Paese".

Gualtieri: "Non faremo apparentamenti"

L'ex ministro dell'Economia ha aggiunto che si rivolgerà "a tutti i romani, con grande fiducia ma anche con grande umiltà a partire dagli elettori di Raggi e Calenda, chiedendo loro di sostenerci al ballottaggio. Se si farà un accordo anche con i leader dei partiti? Mi rivolgerò a tutti anche con i leader, ma non faremo apparentamenti".

Letta: "Gualtieri sarà un grande sindaco"

"Roberto Gualtieri sarà un grande sindaco di Roma, il risultato di Roma è quello che speravo, sono convinto che questo risultato ci consentirà di arrivare a vincere la Capitale", ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, commentando i primi risultati. "Non faremo accordi di vertice, parleremo direttamente agli elettori", ha aggiunto Letta.