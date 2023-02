Elezioni regionali, Donatella Bianchi: “Come sindaco di Roma? Ho votato Roberto Gualtieri” In un’intervista rilasciata a Rai Radio1, Donatella Bianchi ha dichiarato di aver votato al ballottaggio Roberto Gualtieri perché il suo programma lo convinceva di più rispetto ai temi della gestione della città e dei rifiuti.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Alle ultime elezioni non ho votato, ero in mezzo al mare". A dirlo, in un'intervista rilasciata a ‘Un giorno da pecora' su Radio Rai1, è Donatella Bianchi, la candidata alla presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle. La giornalista, che non ha voltato alle nazionali, lo ha però fatto alle comunali. Con una sorpresa: la sua preferenza non è andata alla candidata pentastellata Virginia Raggi, ma al dem Roberto Gualtieri.

"Ah sì c’era la Raggi, non l’ho votata perché non vengo dalla politica ma da un altro tipo di approccio alla vita, il sindaco Gualtieri aveva un programma che mi convinceva rispetto ad una visione della gestione della città e dei rifiuti", ha dichiarato.

La smentita di Bianchi: "Ho votato solo al ballottaggio"

Poco dopo, Bianchi ha smentito quanto detto in precedenza, dichiarando di aver volato solo al ballottaggio, quando Virginia Raggi era ormai fuori dalla competizione elettorale.

"Guardi, chiariamo per evitare fraintendimenti – ha dichiarato – Non ho potuto votare alle ultime politiche perché ero in mare per lavoro. Stesso discorso per il primo turno delle comunali a Roma, lo scorso ottobre. Mentre invece al ballottaggio, come ho detto anche poc'anzi, ho votato Gualtieri. Il problema è che lui poi si è rimangiato il programma che aveva presentato, ma sicuramente sembrava una scelta migliore rispetto a Michetti. Quindi, evitiamo strumentalizzazioni".

"Se sconfitta torno al mio lavoro"

Nel caso in cui non dovesse vincere le elezioni, Bianchi non ha dubbi: non siederà in consiglio regionale, ma tornerà al suo lavoro, quello di giornalista. "Se gli elettori non dovessero apprezzare il lavoro che ho fatto e la campagna elettorale, me ne farò una ragione e felicemente potrò anche tornare al mio lavoro se non dovessi essere votata. Fino al 13 febbraio sono in aspettativa".